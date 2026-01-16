“Tras un año de guerra, la crisis humanitaria en el Catatumbo no mejora”: organizaciones sociales

Catatumbo

Al cumplirse un año del recrudecimiento de la guerra en el Catatumbo, organizaciones sociales y de víctimas cuestionaron la respuesta del Gobierno nacional frente a la crisis humanitaria que persiste en esta región de Norte de Santander.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, aseguró a Caracol Radio que el balance es negativo. “Podemos hacer un balance no tan bueno porque la situación en el territorio continúa siendo muy preocupante. Durante este año se han presentado un sinnúmero de hechos que evidencian el impacto de la crisis humanitaria: más de 91.700 personas desplazadas, cerca de 150 civiles asesinados y comunidades enteras confinadas”, afirmó.

Mayorga señaló que medidas como la conmoción interior decretada por el Gobierno no tuvieron efectos reales en el territorio. “No generó muchas expectativas ni sirvió de algo, pues la Corte Constitucional fue tumbando uno a uno estos decretos. Luego vinieron las visitas del Gobierno nacional, incluso del presidente, con anuncios como el Pacto Catatumbo, pero se trata de proyectos a largo plazo. Las víctimas necesitan atención inmediata y urgente, porque la situación, al día de hoy, no tiende a mejorar”, indicó.

El líder de víctimas también expresó su preocupación ante posibles nuevos hechos violentos. “Nos inquieta que se anuncien nuevos ataques en el Catatumbo, teniendo en cuenta los compromisos del Gobierno colombiano con Estados Unidos en materia de drogas, que incluyen acciones contra el ELN en la región. Eso lo ha manifestado el propio ministro de Defensa”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que estos escenarios incrementan la zozobra entre la población civil. “Estos ataques y afectaciones recaen principalmente sobre la población civil. Lo que pedimos es que la gente sea sacada del conflicto. Hoy hay mucha incertidumbre en el territorio, y lo hemos visto con los comunicados recientes de los grupos armados, que se acusan mutuamente, sin que se perciba una mejoría”, agregó.

Las organizaciones sociales insistieron en que el Gobierno nacional debe priorizar acciones humanitarias inmediatas y eficaces para proteger a la población civil del Catatumbo, en medio de un conflicto que, tras un año, sigue dejando víctimas, desplazamiento y temor en la región.