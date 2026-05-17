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17 may 2026 Actualizado 12:21

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Vivienda de líder social fue atacada en El Zulia

Autoridades investigan el hecho

Investigan amenazas a líder social en El Zulia / Foto Cortesía

Investigan amenazas a líder social en El Zulia / Foto Cortesía

Investigan amenazas a líder social en El Zulia / Foto Cortesía
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Norte de Santander

La vivienda de uno de los líderes sociales del municipio de El Zulia fue pintada con graffitis y en ella también fueron abandonados panfletos alusivos a las disidencias de las farc.

Los hechos que se presentaron en las últimas horas son analizados por las autoridades competentes quienes activaron las alertas tempranas para el amenazado.

En los documentos abandonados, se lee en los mismos “Por sapo”, “Frente 33 Bloque Comandante Gentil Duarte Farc- EP”, sin embardo la autenticidad de los mismos es objeto de análisis por parte de los investigadores de policía judicial.

El municipio de El Zulia en el área metropolitana hoy es una de las poblaciones que sufre el desplazamiento de los actores armados ilegales, producto de ello se han registrado masacres y se ha elevado el número de homicidios.

Así mismo es el epicentro de amenazas a la población civil, a líderes sociales y de una serie de situaciones violentas contra la fuerza pública que las autoridades han intentado contrarrestar.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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