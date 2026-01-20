“Con mucho amor recibimos a nuestros hijos”: padre de policía liberado por el ELN en el Catatumbo. / Foto: Camilo Picón.

Familia de policía liberado agradece al ELN por respetar su vida: “Ya íbamos para 15 días de espera”

Catatumbo

En un emotivo testimonio, Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Eduardo Barrera, compartió la inmensa alegría y el profundo agradecimiento que siente tras la liberación de su hijo, quien estuvo secuestrado por el ELN en Tibú, Norte de Santander. La noticia de su liberación, que llegó de manera inesperada, conmovió profundamente a la familia.

Eudoro Barrera narró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio cómo fue ese momento en que volvió a tener a su hijo en sus brazos, tras permanecer 14 días en cautiverio.

“Qué alegría. Con todo amor recibimos a nuestros hijos. Íbamos para 15 días ya y esa sorpresa nos conmovió bastante”, dijo Eudoro Barrera.

Agradeció a quienes estuvieron atentos con sus familias durante los días en que los uniformados permanecieron en cautiverio. “Le agradezco mucho a las personas que estuvieron atentos, a la Procuraduría, la Defensoría, la Iglesia Católica, todos los de la Policía Nacional, todos estuvieron muy atentos (...) y estoy muy agradecido por ese paso que dieron. Me siento muy contento. Le agradezco también a los periodistas, porque siempre estuvieron muy alertas para que el país conociera el momento en el que nos encontrábamos nosotros”.

Policía liberado seguirá en la Policía

Indicó, que, de momento, su hijo tiene pensado continuar en la institución, argumentando que “ese fue su sueño desde que era niño”.

“Anoche hablé con él (…) Yo dije: Mijo, piense con cabeza fría, no lo estoy apresurando, cálmese (…) Yo le pregunto: ¿Usted quiere continuar? Me dijo: Papá, usted sabe que a mí siempre me ha gustado pertenecer a la institución. ¿Qué le puedo decir yo? Él es mayor de edad, yo le doy consejos, pero ya es su decisión, pero él quiere seguir. Ya se me sale de las manos”.

Aseguró que este martes 20 de enero, los uniformados han estado en chequeos médicos, para verificar su estado de salud.

La noticia de la liberación llegó a Eudoro Barrera al mediodía, cuando uno de sus hijos recibió una llamada de un funcionario informándole que Carlos estaba siendo liberado. Poco después, su esposa encendió la televisión; se transmitía el momento en que su hijo era entregado a la Defensoría del Pueblo, lo que generó una alegría “muy impresionante”.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, según Eudoro Barrera, ofreció garantías a los patrulleros liberados, indicándoles que no tendrían que regresar a las zonas de riesgo y que podrían elegir dónde querían ser trasladados. Este gesto fue muy valorado por el padre de Carlos, quien lo consideró un “respaldo muy bonito” por parte del general.

Eudoro Barrera concluyó la entrevista expresando su agradecimiento a todos por las comunicaciones y el apoyo recibido, mientras se espera la pronta recuperación de su hijo tras el secuestro.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio_