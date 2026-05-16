Incineran vehículo distribuidor de bebidas
Hombres en motocicleta dijeron ser enviados del ELN
Cúcuta
Un vehículo de la empresa Surti cerveza fue atacado en las últimaa horas en el anillo vial oriental de la ciudad de Cúcuta.
Las autoridades informaron que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron a un parqueadero del sector y procedieron a retirar al conductor y su ayudante para luego incinerarlo.
Luego de la acción violenta los responsables de la acción violenta huyeron hacía la zona de la cárcel modelo de Cúcuta.
Las autoridades informaron que el lugar donde se presentó el hecho es una zona de abastecimiento del parque automotor de esa empresa.
Por ahora se desconoce si la misma era objeto de intimidaciones u acciones tendientes a actividades extorsiva.
Las autoridades buscan a los responsables de esta acción cometida en uno de los tramos viales que durante los últimos meses ha sido objeto de acciones terroristas, ataques a la fuerza pública y hurtos.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...