Incineran vehículo distribuidor de bebidas

Autoridades hacen presencia en lugar de ataque a carro repartidor de bebidas /Foto Colprensa- Julio Castaño

Cúcuta

Un vehículo de la empresa Surti cerveza fue atacado en las últimaa horas en el anillo vial oriental de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades informaron que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron a un parqueadero del sector y procedieron a retirar al conductor y su ayudante para luego incinerarlo.

Luego de la acción violenta los responsables de la acción violenta huyeron hacía la zona de la cárcel modelo de Cúcuta.

Las autoridades informaron que el lugar donde se presentó el hecho es una zona de abastecimiento del parque automotor de esa empresa.

Por ahora se desconoce si la misma era objeto de intimidaciones u acciones tendientes a actividades extorsiva.

Las autoridades buscan a los responsables de esta acción cometida en uno de los tramos viales que durante los últimos meses ha sido objeto de acciones terroristas, ataques a la fuerza pública y hurtos.