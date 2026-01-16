“La guerra no se puede combatir con más guerra”: Jairo Cristo por crisis en el Catatumbo

Catatumbo

Un año de conflicto armado se completa en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, tras los enfrentamientos entre disidencias armadas y el ELN, una confrontación que deja un saldo de más de 91 mil personas desplazadas y 166 asesinatos, según cifras conocidas por las autoridades y organizaciones humanitarias.

Frente a este panorama, parlamentarios del departamento criticaron el accionar del Gobierno Nacional ante la crisis humanitaria que persiste en esta zona del país. El representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Cristo, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la respuesta estatal ha sido insuficiente y equivocada.

Más información Catatumbo: un año de crisis que ha dejado más de 90 mil desplazados y 166 personas asesinadas

“Aquí no solamente es aumentar el pie de fuerza ni que haya más guerra. La guerra no se puede combatir con guerra. Yo creo que la guerra requiere inversión social y acá nos damos cuenta que el Gobierno Nacional, de una u otra manera, muchas veces toma partido con algunos de los grupos insurgentes”, afirmó el congresista.

Cristo también cuestionó las medidas adoptadas durante el decreto de conmoción interior, asegurando que no representaron una solución real para el Catatumbo. “Ese decreto no fue alternativa de solución. Se habló de que iban a fluir ríos de leche y miel para el Catatumbo, y eso no se dio. Hoy vemos una crisis económica que no ha permitido que los recursos lleguen a la región. No hay infraestructura real, no existe una carretera que comunique a Cúcuta con Tibú, y son muchos los factores que han desencadenado esta situación”, señaló.

El representante hizo además un llamado a la comunidad internacional, advirtiendo que la crisis se ha agudizado por la situación en la frontera con Venezuela. “Esto ya no es solo un tema de Colombia, es un tema binacional. Lo que pasó el 3 de enero en Venezuela cambió el mapa del conflicto, obligó a que muchos grupos retornaran al país y se intensificara la guerra. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben estar aquí, porque se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente de los jóvenes”, sostuvo.

Finalmente, Cristo se refirió al problema de la desescolarización de niños desplazados que llegan a Cúcuta, indicando que aunque existen cupos, el colapso del sistema educativo en zonas como el anillo vial occidental impide su atención. En ese sentido, pidió al Ministerio de Educación aumentar los recursos destinados al transporte escolar, para facilitar el acceso de los menores a instituciones con disponibilidad en el centro de la ciudad.

Mientras se cumple un año de confrontaciones armadas en el Catatumbo, líderes políticos y sociales insisten en que la solución a la crisis no puede seguir siendo únicamente militar, y reclaman una intervención integral del Estado y de la comunidad internacional para frenar el desplazamiento, la violencia y el deterioro social que vive esta región del nororiente colombiano.