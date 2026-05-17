Accidentalidad dispara atención en red pública hospitalaria

Cúcuta

Las autoridades sanitarias en el departamento de Norte de Santander a través del hospital Erasmo Meoz han llamado la atención por el alto riesgo de siniestralidad que se presenta en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.

Directivos del centro médico advirtieron que en medio de las dificultades que atraviesa la red pública hospitalaria constituye en un alto compromiso la demanda en servicios de ortopedia por esta causa.

Y es que en el análisis de demanda de servicios asegura el gerente de la entidad Hernando Mora que “hemos evidenciado un aumento significativo en el ingreso de pacientes víctimas de siniestros viales, traumas y lesiones graves, los cuales son remitidos en su mayoría a nuestra institución debido a su capacidad resolutiva y disponibilidad de especialidades médicas y quirúrgicas. Esta situación ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, cuidado crítico intermedio y apoyo diagnóstico”.

Las autoridades viales han reconocido el aumento de la siniestralidad provocado por diferentes factores asociados a imprudencia, omisión de las señales de tránsito, imprudencia, exceso de velocidad e incluso ingesta de alcohol.

Los municipios más afectados por esta situación son Cúcuta, El Zulia y Villa del Rosario, en el área metropolitana.