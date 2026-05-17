16 meses de guerra entre el Eln y las disidencias armadas en el Catatumbo

Norte de Santander

Al cumplirse dieciséis meses de guerra en el Catatumbo por culpa de los grupos ilegales como el Eln y las disidencias armadas de las farc en la región para las autoridades civiles y población hay desesperanza por el recrudecimiento del conflicto.

Desde hace tres meses se intensificaron los ataques con drones entre las dos organizaciones al margen de la ley que han provocado lesiones y muertes en civiles como también desarraigo, desolación, confinamiento y desplazamiento forzado.

Hoy, esa región desafortunadamente tiene más de ciento dos mil desplazados, más de doscientos diez homicidios, más de treinta uniformados de la fuerza pública lesionados producto de la cruenta guerra que se ha desatado en la zona.

Diversos actores sociales, la iglesia, las autoridades civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido a gritos que cese la violencia, que se habrán espacios de diálogo y que se respete el derecho internacional humanitario por parte de los actores en conflicto.

Recientemente el gobernador de Norte de Santander William Villamizar visitó la región del Catatumbo y desde el municipio de Teorama envío un mensaje a los dos grupos ilegales “queremos enviar un mensaje al Ejercito de Liberación Nacional ELN y A las disidencias armadas del frente 33 para que busquen los caminos y se pongan de acuerdo en sentarse y cesar esa guerra. Queremos la paz, queremos avanzar hacía ella” precisó el mandatario departamental.

Finalmente expreso que “estamos en disposición de participar y de ayudar porque queremos ¡Un Norte territorio de paz!"