“Gracias a la resiliencia de mi familia”: policía liberado por el ELN en el Catatumbo

Cúcuta

Luego de ser recibidos con calle de honor y aplausos en la estación de policía de Ocaña, los cinco uniformados liberados en las últimas horas por el ELN llegaron a Cúcuta, donde se encontraron con sus familias.

“Esto es muy emocionante, podernos encontrar de nuevo con nuestras familias. Son sentimientos que no sé cómo expresarlos”, dijo a Caracol Radio el patrullero Carlos Barrera. “Gracias a la resiliencia de mi familia y la obra sagrada de mi señor Jesucristo”.

Indicó que durante los 14 días que permaneció en cautiverio no tuvo conocimiento de todas las acciones que habían adelantado sus familiares, exigiendo la liberación de los cinco uniformados.

Por su parte, Ramón Elí Coronel, padre del patrullero Ramón Alberto Coronel, aseguró: “Volví a nacer. Nosotros no dormíamos. Ellos estaban en manos de un conflicto que no tiene fin. Lo vi bien, barbado, con bigote. Pero yo sí confiaba en que volvería a verlo con vida”.

Fue el General William Rincón, director de la Policía Nacional, quien entregó más detalles del secuestro de estos uniformados, asegurando que “estuvieron encerrados, bajo cautiverio, con sus ojos vendados, atados permanentemente 24 horas al día, en una habitación de mínimas condiciones, a oscuras”.

El alto oficial reprochó esta acción criminal. “A estos grupos del ELN, que son narcoterroristas, esto no es un favor que están haciendo ellos, esto no es una garantía de seguridad, esto no es algo que se puede ver con buenos ojos por parte de la comunidad. Esto hay que reprocharlo, esto es indignante”.

En las instalaciones de Sanidad de Norte de Santander, los uniformados recibieron atención médica, para verificar su estado de salud.