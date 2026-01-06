Autoridades señalan al ELN por secuestro de cinco policías en el Catatumbo / STRINGER

Norte de Santander.

Las autoridades confirmaron que el secuestro de cinco uniformados de la Policía Nacional, ocurrido en la madrugada de este martes en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el sector de La Llana, fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así lo informó el coronel Jorge Bernal, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, al entregar un balance oficial de los hechos.

Según explicó el oficial, el caso se registró hacia las 4:30 de la mañana, cuando los policías se movilizaban en un bus con destino a las subestaciones de Tres Bocas y Petrólea.

“El vehículo fue interceptado por tres sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. Estas personas hicieron descender a todos los pasajeros, identificaron a nuestros policías y posteriormente los subieron a una camioneta tipo platón de color gris, tomando un rumbo que en este momento es objeto de investigación”, señaló Bernal a Caracol Radio.

El comandante departamental fue enfático en atribuir la acción a este grupo armado ilegal. “De acuerdo con la información recopilada, este hecho fue cometido por el ELN, cuyos integrantes, vestidos de civil, interceptaron el bus, hurtaron un vehículo y se llevaron a nuestros uniformados hacia un sector que aún estamos tratando de establecer”, afirmó.

Añadió que “estamos manejando el caso con la prudencia que la situación exige, al tiempo que se adelanta el acompañamiento permanente a las familias y todas las acciones institucionales necesarias”.

Finalmente, las autoridades reiteraron el rechazo al secuestro y exigieron la liberación inmediata de los uniformados.

“Hacemos un llamado al respeto por la vida y la libertad de nuestros policías, quienes cumplen una labor comunitaria esencial en estas zonas rurales donde la presencia del Estado es fundamental”, concluyó el oficial.

