MinDefensa advierte que aún hay 9 uniformados y 2 funcionarios del CTI secuestrados

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció tras la liberación de cinco policías que permanecían secuestrados por el ELN en Norte de Santander, y advirtió que nueve uniformados y dos funcionarios del CTI continúan privados de la libertad en distintas regiones del país.

En su declaración pública, el jefe de la cartera de Defensa reconoció la intermediación humanitaria adelantada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, Naciones Unidas y entidades del Gobierno nacional, proceso que permitió el regreso de los uniformados secuestrados el pasado 6 de enero, cuando se movilizaban en un bus particular tras su permiso de fin de año.

El ministro precisó que cuatro de las personas secuestradas permanecen en Arauca en poder de estructuras del ELN, mientras que siete continúan retenidas en Cauca y Nariño, en manos de estructuras criminales asociadas a alias “Mordisco”.

Sánchez reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones institucionales hasta lograr la liberación de todos los secuestrados y expresó respaldo a las familias afectadas por estos hechos.

Finalmente, el titular de Defensa condenó el secuestro como un crimen inaceptable y ratificó que el Estado continuará actuando para proteger a los miembros de la Fuerza Pública y a los funcionarios retenidos.