Liberan a los cinco policías secuestrados por el ELN en el Catatumbo

Cinco policías que se encontraban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 6 de enero fueron liberados este lunes, confirmó la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la entidad, los uniformados se encuentran en buen estado de salud tras recuperar su libertad.

Se trata de los uniformados José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz.

Los policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público por la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, específicamente en el sector de La Llana, una zona del departamento de Norte de Santander que en los últimos meses ha registrado afectaciones por el conflicto armado.

La liberación fue posible gracias a las gestiones adelantadas por una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que acompañó el proceso hasta que los uniformados quedaron a salvo.

En su pronunciamiento, la Defensoría reiteró el llamado a los grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que aún permanecen privadas de la libertad en distintas regiones del país.