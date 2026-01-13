Cinco patrulleros de la Policía completan una semana secuestrados en el Catatumbo

Catatumbo

Una semana completa el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional, ocurrido el pasado martes 6 de enero en la vereda La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

Los uniformados retenidos son José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada Quiroz.

Más información Suspenden el porte de armas de fuego en Norte de Santander para preservar el orden público

Ante el paso de los días sin noticias de su liberación, familiares de los policías realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, para exigir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que se adjudicó el secuestro, que los deje en libertad.

“Es como si no existiéramos, somos invisibles ante los ojos de los altos mandos de la Policía Nacional. Realmente, mire, llevamos más de una hora acá y nadie se ha pronunciado para decirnos absolutamente nada. Es como si la integridad de esos cinco patrulleros que están en cautiverio no les interesara. ¿Cómo es posible que los envíen a un lugar que es de alerta roja, como el Catatumbo, tan peligroso? Ellos tienen que llegar a su trabajo por sus propios medios, no les interesa si llegan o no”, manifestó Lorena Ruiz, familiar del patrullero Carlos Barrera.

Por su parte, Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Barrera, hizo un llamado directo al grupo armado: “Pedimos al Ejército de Liberación Nacional que respete la vida de nuestros muchachos y que los suelte. Ellos son jóvenes que están empezando la vida y no merecen estar allá”.

Las autoridades aseguraron que continúan trabajando de manera articulada para lograr la pronta liberación de los cinco patrulleros y su regreso en libertad junto a sus familias.