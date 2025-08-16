Fiscalía dice no rotundo a “narco” hermanos Pérez Hoyos en caso Pecci: No hay beneficios

EL DATO DE JOSE ANDRES

Con una resolución de cuatro páginas la fiscal General Luz Adriana Camargo ratificó que no habrá beneficios judiciales a los “narco” hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados a 25 años de cárcel por haber confesado que ellos fueron los encargados de entregarle al hoy asesinado testigo Francisco Luis Correa $1.500 millones para que planeara y ejecutara el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo de 2022.

Fiscalía dijo no rotundo a los narco hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos en el crimen del fiscal Pecci

Precisamente, a raíz de la muerte del testigo principal fue que los hermanos Pérez Hoyos fueron trasladados a una guarnición Militar y trataron de buscar un beneficio por colaboración.

¿Cómo es la historia?

El 13 de marzo de este año, el fiscal del caso elevó solicitud de aplicación de beneficios por colaboración en favor de los hermanos condenados, citando un artículo de la ley 600 de 2000 (antiguo sistema penal), porque supuestamente ellos se comprometían a entregar información de cabos sueltos y nombres de jefes de organizaciones criminales que habrían ordenado el asesinato del fiscal Pecci.

Sin embargo, el 12 de junio pasado, la Fiscal General Luz Adriana Camargo dijo no y rechazó por improcedente.

Ante ese rechazo, los abogados de los hermanos Pérez Hoyos interpusieron un recurso de reposición que la Fiscalía ratificó como un rotundo no.

El no rotundo de la fiscal Camargo.

La Fiscalía argumenta que los hermanos Pérez Hoyos confesaron y aceptaron su responsabilidad bajo la ley 906 de 2004 (que es el sistema penal acusatorio que rige actualmente) y al haber aceptado se les aplicó un beneficio punitivo de una rebaja de 45% de la pena, lo que impide aplicar los beneficios por colaboración contemplados en el sistema penal antiguo (ley 600 de 2000).

“En suma, los aspirantes recibieron una rebaja de la pena del 45% con ocasión de la aceptación de cargos, lo que impide aplicar los beneficios por colaboración de que trata la Ley 600 de 2000, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 416 de este cuerpo normativo. Finalmente, debe precisarse que las acciones dirigidas a que, en este caso, como en cualquier otro, se materialicen los derechos a la verdad y a la justicia, debe responder a un ejercicio legítimo en el recaudo de información y evidencias. De ninguna manera su obtención puede realizarse desatendiendo una prohibición legal expresa”, indica el documento.

Fiscalía dice no rotundo a los "narco" hermanos Pérez Hoyos en caso Pecci:

Fuentes cercanas a ese proceso, indicaron a Caracol Radio que la información que supuestamente iba a entregar los hermanos Pérez Hoyos no era tan relevante y esa fue otra de las razones por las cuales les negaron el beneficio por colaboración.