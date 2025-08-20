A la cárcel La Picota de Bogotá, fueron trasladados los ‘narco’ hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, confesos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

EL DATO DE JOSE ANDRES

En un operativo secreto y bajo estrictas medidas de seguridad, fueron trasladados desde una guarnición militar hasta la cárcel La Picota de Bogotá, los ‘narco’ hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, hoy condenados a 25 años de cárcel por haber confesado su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen ocurrido en mayo de 2022.

A La Picota los ‘narco’ hermanos Pérez Hoyos que planearon el asesinato del fiscal Pecci Ampliar

Por solicitud del ministerio de Justicia y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz de la Presidencia de la República, los confesos hermanos permanecían recluidos desde el 6 de julio en la cárcel de alta y mediana seguridad para miembros de la Fuerza Pública ubicada en el Batallón de Policía Militar No 13 que queda sobre la carrera 50 al occidente de Bogotá, bajo el argumento de un supuesto riesgo de atentado contra sus vidas.

Contradicciones entre el presidente Petro y la reclusión Militar

Anoche durante el consejo de ministros el presidente de la República Gustavo Petro reconoció que él pidió que los ‘narco’ hermanos debían estar en un batallón militar.

“No los deje ir a cárcel, yo pedí que fueran a Batallón Militar, los van a matar en la cárcel porque quieren impunidad en el delito del fiscal Pecci. La familia del fiscal que debe estar dividida debe hablar con el gobierno porque la están engañando”.

Pese a la petición del presidente de la República, la resolución de traslado que hoy revela Caracol Radio dice que, el pasado 4 de agosto el coronel Andrés Fernando Calixto, director de Centros de Reclusión Militar envió un oficio al INPEC donde reiteró que la reclusión de Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos era “transitorio y temporal”, y para esa fecha no se había realizado gestión alguna para reubicarlos en un sitio de reclusión idóneo que cumpla con todas las garantías de seguridad.

Aun estando en la guarnición militar, el documento afirma que, la situación de seguridad y peligro es inminente y se hace necesario trasladar a los hermanos Pérez Hoyos a la cárcel La Picota que tiene condiciones especiales de seguridad.

El presidente Petro pidió enviarlos a una guarnición Militar para garantizar su seguridad, pero la dirección de reclusión militar piensa otra cosa. Ampliar

Fuentes cercanas a este proceso indicaron que los militares estaban muy molestos porque estos narcos no deberían estar una guarnición y según fuentes judiciales, los hermanos Pérez Hoyos no han entregado nada de la información que prometieron para delatar a los autores intelectuales de ese crimen

Dato adicional: El 03 de enero de este año en la cárcel La Picota, fue asesinado Francisco Luis Correa, el testigo del caso Pecci.