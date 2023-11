Fiscalía pidió condena contra la ‘financiadora’ del crimen del fiscal Pecci

JUDICIAL

La Fiscalía pidió a una jueza de Cartagena condenar a Margareth Chacón, la denominada ‘financiadora’ del asesinato del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022.

Al presentar los alegatos de conclusión, el fiscal Mario Burgos calificó a Margareth como una dama de compañía, que no perdió detalle de la planeación del asesinato del fiscal Pecci.

Para la Fiscalía hay pruebas irrefutables de que Margareth Chacón participó en varias reuniones desde el 5 de mayo, cinco días antes de ejecutar el crimen. La primera fue en Medellín, luego en Aguachica y por último en Cartagena donde acabaron con la vida del funcionario.

Margaret Lezeth Chacón, es la compañera sentimental del narco Andrés Felipe Pérez Hoyos, uno de los confesos partícipes, y según el Francisco Luis Correa, testigo principal de la Fiscalía, ella, en una de esas reuniones presionó para acelerar el asesinato.

“En esta ocasión Margareth Lizeth Chacon Zuñiga, advierte a los partícipes del homicidio que hay que estar alerta porque los planes vacacionales tienen una duración de 5 a 6 días y el tiempo se agota y hasta esa fecha no se tenía claridad de la ubicación de Marcelo Daniel Pecci Albertini”, dijo el fiscal Burgos.

Además, habría facilitado la camioneta de su propiedad en la que se transportaron los insumos para los sicarios como armas y dinero.

Para el fiscal Mario Burgos, los testimonios que presentó la defensa no concuerdan y concluyó que los hermanos narcotraficantes Andrés y Ramón Pérez Hoyos, crearon una fantasía exculpatoria.

“Las inconsistencias a pesar de que están en la misma cárcel los hermanos Pérez Hoyos. El dicho de Andrés Felipe y Ramón Emilio no son naturales, no son espontáneos, faltaron a la verdad. Cuando yo le pregunto y que diga la verdad, él responde, “yo hablo como a mí me da la puta gana y así voy a responder” (…) No llevaron cronología en sus relatos, jamás la defensa les preguntó si hubo reuniones en Medellín, en café del Mar en Cartagena, tampoco les preguntó qué pasó al interior de la camioneta. Lo que se miró fue un afán de los señores Pérez Hoyos de crear una teoría exculpartoria en favor de Margareth, y eso fue desde un inicio, ellos llamaron a Margareth indicándole que si se presentaba ellos mismo iban a tratar de sacarla”.

Los hermanos ofrecieron revelar quién ordenó el crimen del fiscal Pecci si liberaban a Margareth, situación que procesalmente es imposible de acceder.

“porque sería una decisión prevaricadora, su señoría y este delegado no lo va a soportar”.

Chacón fue capturada en El Salvador, a donde huyó y trató de esconderse tras el asesinato del fiscal Pecci.