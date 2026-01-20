Con 213 familias desplazadas a Cali, provenientes de Buenos Aires, Cauca, se cerró el censo

Al Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, llegaron estas familias desplazadas, como consecuencia de la compleja situación de orden público que se registra en el norte del departamento del Cauca.

A este martes 20 de enero de 2026 la Personería Distrital de Cali, cerró el censo de 213 familias desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca, quienes han llegado a la ciudad como consecuencia de ataques violentos a esa población.

El registro consolidado da cuenta de 422 personas, entre ellas 136 niños, niñas y adolescentes, 254 adultos y 32 adultos mayores, población que requiere atención prioritaria y protección integral por parte del Estado.

Así mismo, la subsecretaria de atención a víctimas tiene dispuestos los auditorios del cuarto piso del CRAV para la atención del evento masivo, programada para este miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 8:30am, en articulación con la Subsecretaría de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y demás entidades del orden local.

La declaración del proceso masivo será remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a la normatividad vigente, garantizando el acompañamiento institucional, el debido proceso y la defensa de los derechos de la población afectada.

La Personería de Cali reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y el acompañamiento permanente a las víctimas del conflicto armado que arriban a la ciudad en búsqueda de garantías y atención integral.