Cali

Con 213 familias desplazadas a Cali, provenientes de Buenos Aires, Cauca, se cerró el censo

Llegaron a la ciudad como consecuencia de ataques violentos a esa población. Habrá atención masiva este miércoles 21 de enero en los auditorios del cuarto piso del CRAV.

Al Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, llegaron estas familias desplazadas, como consecuencia de la compleja situación de orden público que se registra en el norte del departamento del Cauca.

Al Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, llegaron estas familias desplazadas, como consecuencia de la compleja situación de orden público que se registra en el norte del departamento del Cauca.

A este martes 20 de enero de 2026 la Personería Distrital de Cali, cerró el censo de 213 familias desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca, quienes han llegado a la ciudad como consecuencia de ataques violentos a esa población.

El registro consolidado da cuenta de 422 personas, entre ellas 136 niños, niñas y adolescentes, 254 adultos y 32 adultos mayores, población que requiere atención prioritaria y protección integral por parte del Estado.

Así mismo, la subsecretaria de atención a víctimas tiene dispuestos los auditorios del cuarto piso del CRAV para la atención del evento masivo, programada para este miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 8:30am, en articulación con la Subsecretaría de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y demás entidades del orden local.

La declaración del proceso masivo será remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a la normatividad vigente, garantizando el acompañamiento institucional, el debido proceso y la defensa de los derechos de la población afectada.

La Personería de Cali reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y el acompañamiento permanente a las víctimas del conflicto armado que arriban a la ciudad en búsqueda de garantías y atención integral.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad