Desplazamiento empresarial silencioso en Buenaventura por aumento de extorsiones

Buenaventura, uno de los puertos más estratégicos de Colombia, bajo la sombra de la violencia y la extorsión.

Es tan grave la situación por las extorsiones en este Distrito del Valle del Cauca, que los comerciantes optan por salir del Puerto ante la falta de garantías para operar con seguridad.

Víctor Julio González, director Ejecutivo Comité Intergremial de Buenaventura, reveló que el 2025, la extorsión se identifica como el principal detonante del cierre de negocios en el Puerto

“Estadísticas de la Cámara de Comercio de Buenaventura señalan que el 46% de los empresarios que cancelaron su matrícula mercantil lo hicieron por robos, amenazas y extorsiones y de manera más específica el 32.5% afirmó que la extorsión directa fue la causa que los obligó a cerrar sus establecimientos evidenciando una presión criminal persistente sobre el comercio formal", sostuvo el dirigente gremial.

Víctor Julio Gonzále agregó que, según información estadística de la Cámara de Comercio del Puerto, en 2025 se registraron 306 casos de cancelaciones de matrícula mercantil que derivaron en el cierre de 280 establecimientos de comercio en este Distrito del Valle del Cauca.

“De estos 218 cierres implicaron la cancelación total de negocio y de comerciantes, mientras que 62 correspondieron al cierre exclusivo del establecimiento lo que refleja una afectación profunda al tejido empresarial local especialmente del sector de comercio", dijo el director Ejecutivo Comité Intergremial de Buenaventura,

Víctor Julio destacó que el informe que tiene nos admite que cerca de ocho empresas encuestadas cancelaron formalmente su registro en Buenaventura, para continuar operando en otras ciudades.

“Esto lo que está reflejando es un desplazamiento empresarial silencioso donde los comerciantes optan por salir del distrito ante la falta de garantías para operar con seguridad”, sostuvo Víctor Julio González.

Reunión plenaria

“Estamos en procura de que conjuntamente con la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Comité Intergremial pueda realizar en el transcurso de los próximos 15 días una reunión plenaria con las diferentes autoridades que tienen que ver con la seguridad y la extorsión me refiero al Ministerio de Defensa Policía, Fuerzas Militares Armada Nacional y el sector comercio empresarial para conocer los lineamientos o las acciones que se han de emplear en los próximos meses para poder garantizar un distrito con mayor nivel de seguridad, tanto a ciudadanos propios y extraños, y poder restablecer y reactivar el comercio local”, aseguro Víctor Julio González director Ejecutivo Comité Intergremial de Buenaventura.

Propuesta

La creación de un Comando Mando Unificado permanente que garantice una seguridad integral, propuso Edwin Maldonado, líder de opinión y candidato a la Cámara de Representantes por el Valle, ante el aumento de las extorsiones en Buenaventura, con cobros que alcanzan hasta $50 millones mensuales.

Por su parte la iglesia Católica en Buenaventura, a través de su obispo, monseñor Rubén Darío Jaramillo, advirtió que muchos empresarios han optado por cerrar sus negocios o abandonar la ciudad ante las exigencias de los grupos delincuenciales.

Por su parte, el Concejo Distirtal de Buenaventura exigió acciones urgentes que garanticen la seguridad en los centros de salud de este Distrito del Valle del Cauca.