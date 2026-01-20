EMCALI retomó la atención al público en el Centro de Atención CAM

El Centro de Atención CAM ya presta servicio para los usuarios de las Empresas Municipales.

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI retomaron la atención presencial desde este 19 de enero de 2026 en el Centro de Atención CAM, día en donde se atendieron cerca de 500 usuarios, quienes realizaron peticiones, quejas y solicitudes relacionadas con la prestación de los servicios, principalmente en temas de facturación, cartera, acuerdos de pago, reconexiones, trámites comerciales.

Según Emcali, de manera paulatina, se habilitarán los demás espacios de atención a medida que se incorpore la totalidad del personal y finalicen las obras de modernización iniciadas al cierre de 2025.

“A los usuarios que presentan mora en el pago de sus facturas les orientamos sobre el proceso de suspensión del servicio. Cuando existe acumulación de facturas y se cancela únicamente una de ellas, el sistema puede proceder con la suspensión”, explico Tania Orozco, Jefe de Unidad de Atención Otros Canales de Emcali.

Las Empresas Municipales advirtió que durante el mes de diciembre el consumo en diferentes hogares presentó incrementos, principalmente por el uso de conexiones y elementos decorativos, lo que se refleja en algunas facturas correspondientes a ese periodo.

Mientras se habilitan de manera progresiva los demás centros de atención presencial, la empresa brindará atención a los usuarios a través de sus líneas telefónicas (602) 524 01 77 y 177, así como por medio del centro de experiencia digital www.emcali.com.co