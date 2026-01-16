Candidato denuncia retención e intimidación del ELN en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un aspirante a la Cámara de Representantes denunció haber sido retenido e intimidado por hombres armados del Ejército de Liberación Nacional mientras realizaba una actividad política en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander, en un hecho que vuelve a poner en duda las garantías para el ejercicio democrático en el departamento.

Se trata del candidato Carlos Latorre, por el Movimiento Agrario Colombiano (PACOL), quien relató en Caracol Radio que el episodio ocurrió el sábado, 10 de enero de 2026, en el corregimiento de San Bernardo, luego de adelantar reuniones con líderes comunitarios y actividades proselitistas.

Según el testimonio del candidato, hacia las cuatro y media de la tarde, en plena vía pública y a plena luz del día, hombres armados los obligaron a descender de la camioneta en la que se movilizaban y a entregar sus pertenencias.

“Nos hicieron bajar del vehículo y nos quitaron nuestro único medio de transporte. Fue una situación completamente intimidante”, afirmó.

Latorre aseguró que los hombres armados se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, específicamente del Frente Efraín Pabón Pabón.

El candidato insistió en que este tipo de hechos generan temor en las campañas que se adelantan en zonas rurales del departamento y reiteró el llamado a las autoridades para que se brinden garantías de seguridad a quienes participan en el proceso electoral.