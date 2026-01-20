Ministerio Público critica actuar de las autoridades en el Catatumbo para evitar casos de secuestro

Catatumbo

El Ministerio Público en la región del Catatumbo volvió a criticar el actuar del Gobierno Nacional para evitar los casos de secuestro en Norte de Santander.

“Preocupa muchísimo al Ministerio Público que no se tomen determinaciones fuertes en materia de seguridad“, dijo Jorge Bohórquez, personero del municipio de Ocaña, quien hizo referencia al corregimiento Aguas Claras, donde se presentó el último caso de secuestro en el Catatumbo.

“Frente a este corregimiento, del cual nosotros hemos alertado muchas situaciones, pero ha sido una omisión clara por parte de la Fuerza Pública y también del ente territorial porque lo hemos hecho saber en todos los consejos de seguridad, que es necesario el reforzamiento de seguridad para este tipo de situaciones. No vemos con claridad que haya una política de prevención en materia de secuestro”, agregó Bohórquez.

Fue más allá, asegurando que el actuar de las autoridades ya no está en prevenir estos delitos en el Catatumbo.

“Nos hemos vuelto unas autoridades reactivas, luego del hecho es que se hacen los consejos de seguridad, se aplica lo que tenga que hacerse pero la inteligencia del municipio desafortunadamente en estos casos no está funcionando de la mejor manera”.

Además, recordó que en múltiples oportunidades han pedido un refuerzo de la presencia de autoridades en los tramos viales que comunican el casco urbano de Ocaña con su zona rural y el sur del departamento del Cesar, pero que, según Bohórquez, no han sido atendidos.

“Infortunadamente no, no vemos resultados propios por parte de las autoridades competentes frente a poder garantizar la seguridad a las personas que están transitando por estos importantes corredores viales. Incluso para la vía hacia la capital del departamento tampoco vemos una presencia activa de fuerza pública”.

Durante las últimas horas se conoció otro secuestro en Norte de Santander. El hecho se habría presentado en zona rural del municipio de Los Patios. Es decir, que en el año 2026, en el departamento ya se han presentado siete secuestros: cinco policías en la vía Cúcuta - Tibú, que ya fueron liberados por el ELN; así como dos civiles, uno en Ocaña y otro en Los Patios.