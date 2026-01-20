Caso UNGRD: tres magistradas del Tribunal resolverán apelación de exministros Bonilla y Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá definirá las apelaciones de los abogados de los exministros Bonilla y Velasco.

El Tribunal Superior de Bogotá, por reparto, definió los nombres de las magistradas que resolverán los recursos de apelación que interpusieron los equipos de defensa de los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Precisamente, por reparto quedó la magistrada Catalina Guerrero Rosas como ponente para estudiar y analizar los dos recursos de apelación que interpusieron los abogados de los exministros, con los que buscan tumbar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que se decretó el jueves 18 de diciembre de 2025.

También se conoció que las magistradas Isabel Fernández y Alejandra Ardila Polo tomarán la decisión de segunda instancia sobre la libertad de Bonilla y Velasco.

Los abogados buscan que sus representados enfrenten el proceso que se adelantará ante la Corte Suprema de Justicia en libertad. No obstante, solicitaron de manera subsidiaria que se les conceda la detención domiciliaria.

¿Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hicieron un pacto criminal?

Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, fueron capturados por el saqueo a la UNGRD y el INVIAS, el 18 de diciembre de 2025. Ampliar

Según la Fiscalía General de la Nación, los exministros del Gobierno de Gustavo Petro se habrían concertado para concretar un “pacto criminal” para supuestamente comprar congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, señaló que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, dijo la fiscal Patiño.

¿Se compraron congresistas?: Esto dice la Fiscalía.

La fiscal continuó describiendo que en “desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

La empresa criminal y el papel que jugaron Olmedo López y Sneyder Pinilla

Según la macroinvestigación de la Fiscalía, “a este acuerdo de voluntades se vinculó Olmedo de Jesús López Martínez (director) y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (subdirector de la UNGRD), quienes direccionaron proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados según lo convenido ilícitamente. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.

Fiscalía advierte que se entregaron 74 proyectos a los congresistas por más de 612 mil millones de pesos

La fiscal Patiño aseguró que supuestamente los congresistas fueron comprados con 74 proyectos, no solo de la UNGRD, sino también del Invías, a cambio de apoyar las reformas y los proyectos de endeudamiento del Gobierno Nacional.

“Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el INVIAS por 571 mil 701 millones 473 mil 657 pesos y 5 proyectos en la UNGRD por 40 mil 536 millones 363 mil 430 pesos para un total de 612 mil 237 millones 837 mil 087 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos”.