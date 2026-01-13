“Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”: María Alejandra Benavides, clave en caso UNGRD

María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y ficha clave en la investigación del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), habla con 6AM W, primera vez en ante un medio de comunicación, al respecto de su papel en el desfalco de la entidad.

“Hay una línea delgada que no quiero cruzar, soy testigo, protegida y tengo un principio de oportunidad”, advirtió.

Entró al Ministerio de Hacienda en el 2020, donde estuvo como contratista por dos años. Fue en diciembre de 2022 cuando le dieron el cargo de asesor. “No esperaba lo que se venía”.

Mencionó que su jefe en ese entonces, Andrea Ramírez, le informó que el ministro decidió que ella la reemplazara en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso, en donde tuvo contactos con algunos parlamentarios ‘salpicados’ en el escándalo de corrupción.

“Yo me equivoqué, lo reconozco. Como funcionaria pública fallé. Cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Estoy aquí, soy la única que da la cara y está dispuesta a ir ante las autoridades pertinentes porque tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad”, afirmó.

¿Pruebas que presentó ante la Fiscalía son contundentes?

Reiteró que está diciendo la verdad, aunque recordó que en todas las reuniones en las que estuvo como enlace entre el MinHacienda y el Congreso fue porque estaba “autorizada”.

“Mi intención no es hablar mal de nadie ni juzgar, pero sí contar lo que vi”, dijo. Además, explicó que las cosas que hizo no fueron por dinero, sino que siempre “hacía caso”.

“Eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Estaba trabajando en un Ministerio y recibiendo órdenes de un ministro. Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”, señaló.

¿Cuándo supo que sus acciones estaban mal?

Reiteró que no puede entregar detalles, pero reveló que todo lo que sabía se los manifestaba a su jefe en el Ministerio.

¿Qué pasó con José Roberto Acosta?

En 2023, José Roberto Acosta, entonces director de Crédito Público, no volvió a las sesiones de la comisión interparlamentaria que trataba los temas de crédito, ¿era incómodo para algunos congresistas?

Benavides reconoció que Acosta sí tuvo ‘encontronazos’ con varios congresistas.

¿Hay más congresistas salpicados?

“Tengo miedo. Me abstengo de responder”.