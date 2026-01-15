CNDJ abrió investigación disciplinaria contra fiscales del caso Carlos Ramón González

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación disciplinaria contra los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval por presuntas demoras en la imputación de cargos, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD.

Puede leer: “Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”: María Alejandra Benavides, clave en caso UNGRD

“Por presuntamente incurrir en mora injustificada y deliberada, en el proceso que adelantó contra el señor Carlos Ramón González Merchán, al haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la UNGRD, aunque, según consideró, existían elementos de juicio desde 2024 que permitían adelantar el proceso penal”, dice la notificación.

Le puede interesar: “Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”: María Alejandra Benavides, clave en caso UNGRD

La notificación se conoció a través de una comunicación de dicha instancia judicial a Pablo Bustos, abogado de víctimas de la UNGRD, en el caso ligado a los carrotanques de La Guajira.