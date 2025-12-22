Proceso de los exministros Velasco y Bonilla continuará en enero por vacancia judicial

Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y audiencia de imputación de cargos. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - Catalina Olaya) / W Radio

Bogotá D. C.

Por el periodo de vacancia judicial, la apelación solicitada por las defensas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla se asignará a la sala que corresponda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hasta el 13 de enero de 2026.

Así fueron notificadas a través de la constancia firmada por el secretario de la sala penal, Javier Fernando Suancha, este lunes, 22 de diciembre.

Debido a que “el magistrado que se encuentra en turno ejerce la función de control de garantías de manera unipersonal” y que no hay “sala dispuesta para el conocimiento de la apelación se deja constancia que el asunto de la referencia será sometido a reparto el primer día hábil después de la vacancia judicial”, se lee en el documento conocido por Caracol Radio.

Cabe recordar que el pasado jueves, Bonilla y Velasco fueron enviados a la cárcel luego de ser encontrados culpables del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Según la investigación adelantada por las autoridades, los exministros habrían ayudado a desviar recursos públicos de esta entidad y también del Invías con el fin de, presuntamente, tener apoyos de congresistas para asegurar la aprobación de reformas y proyectos.

Tras su arresto, se conoció que Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, CESPO, en Bogotá, mientras que Velasco queda a disposición de la Escuela de Carabineros de Cali, donde permanecerán, inicialmente, durante los próximos días.

La defensa de Bonilla intentará revocar la medida de prisión preventiva argumentando que no había urgencia en la detención y que el exministro no representa un riesgo para la sociedad.

Durante la audiencia, la defensa presentó una línea de tiempo con la que buscó demostrar el comportamiento diligente y transparente de Bonilla desde el momento en que se conocieron las primeras evidencias en su contra.

Según dicha cronología, en julio de 2024, Bonilla aportó pruebas a su favor y solicitó por segunda vez ser escuchado por la Fiscalía. Más de un mes después, tras hacerse públicas las declaraciones de María Alejandra Benavides, renunció al Ministerio de Hacienda y, en marzo de 2025, volvió a pedir a la Fiscalía que lo escuchara.

A estos elementos se suma que, hace un mes, sufrió una isquemia cerebral, circunstancia que debe ser considerada teniendo en cuenta su edad de 76 años según la defensa de Bonilla.