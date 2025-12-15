“Exministro no dio orden explícita”, defensa de Bonilla busca evitar la domiciliaria por caso UNGRD

JUDICIAL

Con 52 pruebas y una grabación de 50 horas de la testigo María Alejandra Benavides, la defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla busca evitar la detención domiciliaria.

Para el abogado Mauricio Pava, la Fiscalía no aportó una sola prueba que indique que Bonilla quiera obstruir a la justicia, que sea un peligro para la sociedad o que no quiera atender los llamados.

Dijo que el exministro de Hacienda, desde hace año y medio dejó el cargo que ostentaba y desde entonces ni siquiera ha contactado a alguno de los involucrados en el escándalo del saqueo, indicó el abogado defensor.

“Las objeciones de la Fiscalía se basan en argumentos que son vagos, gaseosos, replican nuevamente la gravedad de la imputación, las capacidades hipotéticas atribuidas a mi cliente, pero sin un solo elemento que así lo sustente, honorable magistrada”, sostuvo Pava.

Dijo que, Olmedo López estaría buscando beneficios por los delitos que él cometió y ya confesó y lo señaló de alterar el sentido neutral de las reuniones institucionales en las que participó.

“Mezclan el eje 1, “carro tanques”, con el eje 2 “maletines dinero”, y con el eje 3 “votos en crédito público” Introdujo la idea de una supuesta “mermelada criminal”.

Sobre los créditos de la Nación, refirió que “nunca estuvieron en riesgo” porque la ley solo exige la convocatoria de la comisión interparlamentaria, no exige su voto.

Y respecto de la reunión de diciembre de 2023, la defensa dijo que fue un asunto normal y no un ‘cónclave’ como Olmedo López lo dijo a las autoridades.

Según el abogado Pava, esa reunión tuvo un único propósito, hacer seguimiento a la ejecución de los recursos de la UNGRD, porque en ese momento se solicitaban adiciones presupuestales para atender emergencias climáticas. En dicha reunión, Olmedo López se presentó como director del Fondo de Adaptación, no actuó como director de la UNGRD y ese cargo estaba suspendido.

A su turno, la Procuraduría apoyó a la Fiscalía en la solicitud de imponer la detención domiciliaria a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, al considerar que se trata de una medida cautelar idónea debido a la gravedad de los delitos que les imputaron.