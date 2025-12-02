El pacto criminal para torcer a congresistas: las nuevas claves del escándalo INVIAS y UNGRD

Para la Fiscalía, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco habrían liderado un entramado criminal que se habría configurado en el alto gobierno de Gustavo Petro, ellos se sostienen en su inocencia y la audiencia se retomará el 15 de diciembre

JUDICIAL

“Un pacto criminal, ideado y concertado desde el alto gobierno para torcer la función del congreso de la República”, de esa magnitud fueron los señalamientos de la Fiscalía a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco hoy investigados por el saqueo a la UNGRD y al INVIAS.

El ente acusador pidió a una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que les imponga detención domiciliaria, considera que habrían sido fichas clave para estructurar un entramado que involucró a altos funcionarios del gobierno y congresistas para manipular la contratación pública del país y favorecerse mutuamente.

“El entramado criminal”

El trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso de la República, programas bandera del gobierno de Gustavo Petro, fueron utilizados como el pretexto para cimentar una organización criminal que permeó dos ramas del poder público, el ejecutivo y el legislativo para satisfacer intereses de unos pocos.

#JUDICIAL | La @FiscaliaCol dice que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, presuntamente, encabezaron y lideraron una organización criminal para desviar contratos en el @InviasOficial y @UNGRD en favor de congresistas a cambio de votar… pic.twitter.com/hTAOKl6Qpo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

En medio de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, la Fiscalía los señaló de haber encabezado y liderado una organización criminal para convertir a la UNGRD y el INVIAS en la caja menor de coimas para comprar a congresistas a cambio de votos para garantizar gobernabilidad.

El ente acusador advirtió que los dos exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD, proyecto que suman más de $612 mil millones de los cuales, siete proyectos se concretaron.

Lo que inició como un hecho aislado con el caso de los 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en la Guajira, fue el punto de quiebre para descubrir una profunda corrupción que se tejió entre el ejecutivo y el legislativo.

La prevención al Tribunal

La Fiscalía advirtió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, que en esta audiencia contra los exministros Bonilla y Velasco escuchará argumentos como que, el comportamiento de los implicados hizo parte de su actuar natural sus funciones.

La fiscal pidió rechazar ese argumento y examinar a fondo cientos de pruebas que fueron aportadas al despacho de la magistrada.

Exministros se declaran inocentes

Del exministro Ricardo Bonilla, las evidencias indican que habría ordenado a su exasesora María Alejandra Benavides para favorecer a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Bonilla se declaró inocente.

Y sobre el exministro Luis Fernando Velasco, la Fiscalía advirtió que ordenó a Olmedo López ponerse a disposición de los congresistas Julio Elias Chagui, y Martha Peralta para otorgar contratos a congresistas en las comisiones Primera y Séptima para buscar apoyo a las reformas pensional y de salud. Velasco dijo que a él no lo han querido escuchar y que se siente una víctima de testigos como Olmedo López.

#JUDICIAL | Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, se declararon inocentes de los cargos que les imputó la @FiscaliaCol por presuntamente desviar contratación en la @UNGRD y el @InviasOficial para “comprar” a congresistas.… pic.twitter.com/qNKE0jRp62 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

La audiencia en contra de los exministros se retomará el 15 de diciembre y a más tardar el 18 de diciembre la magistrada definirá si impone o no la detención domiciliaria.