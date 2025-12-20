En firme la detención preventiva en cárcel para los exministros Velasco y Bonilla

Para la Fiscalía, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco habrían liderado un entramado criminal que se habría configurado en el alto gobierno de Gustavo Petro, ellos se sostienen en su inocencia y la audiencia se retomará el 15 de diciembre

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de la función de control de garantías, dejó en firme la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra los exministros Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por presuntos hechos de corrupción relacionada con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación radicada bajo el número 11001600000020240173000.

Los exfuncionarios son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con al menos siete eventos contractuales de la UNGRD.

En la parte resolutiva, el Tribunal determinó que existen elementos suficientes para considerar a ambos procesados como presuntos autores y determinadores de las conductas investigadas, razón por la cual ordenó su reclusión en centro carcelario, descartando medidas menos restrictivas de la libertad.

Asimismo, la Sala ordenó librar las respectivas órdenes de captura para hacer efectiva la medida de aseguramiento y dispuso que, una vez se produzcan las aprehensiones, los imputados queden a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad que definirá el lugar de reclusión.

La decisión fue notificada en estrados y contra ella proceden los recursos de reposición y apelación, este último ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que corresponda por turno.

El proceso continúa en etapa de investigación, mientras los exministros mantienen su condición de imputados, amparados por la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.