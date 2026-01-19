Pacífico colombiano en alerta por incremento del nivel del mar

La DIMAR lanzó alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico colombiano entre el 17 y 25 de enero

Varios municipios del Pacífico colombiano se encuentran en alerta por el incremento del nivel del mar debido a la fase de Luna Nueva, un fenómeno natural que genera las llamadas mareas de sizigia o “puja” y que se mantendrá hasta el próximo 25 de enero.

Según informó la Dirección General Marítima Dimar, este comportamiento del océano podría provocar inundaciones en zonas bajas del litoral y afectar a comunidades costeras de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Los municipios con mayor riesgo se encuentran Bahía Solano, Guapi y Juanchaco.

La autoridad marítima advirtió que los días de mayor incidencia del fenómeno serán del 21 al 23 de enero, cuando se registrarán los niveles más altos del mar.

“Estos fenómenos podrían ocasionar posibles inundaciones en zonas costeras del litoral pacífico colombiano con un aumento de intensidad de las corrientes marítimas. Por lo anterior, se recomienda las comunidades costeras y al gremio marítimo, extremar las medidas de seguridad al momento de desarrollar actividades marítimas”, señaló la teniente de Fragata Gabriela Castro Bobadilla, jefe de la sección de Manejo Integrado de Zonas Costeras del Centro de Investigaciones Oceanográficas e hidrográficas del Pacifico (CCCP).

El llamado de las autoridades también está dirigido a los turistas, a quienes les recomienda evitar ingresar al mar durante las mareas altas y atender las restricciones que puedan establecerse en playas y zonas costeras.