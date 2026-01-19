Nuevo colector de aguas lluvias en Candelaria busca minimizar impacto en temporada de invierno

Son alrededor de 1.200 familias las beneficiadas con la construcción del nuevo colector de aguas lluvias en el corregimiento de El Carmelo, con el cual se espera mitigar inundaciones como la presentada en mayo del 2025.

La construcción liderada por, las Empresas Municipales de Candelaria, EMCANDELARIA y la Secretaría de Infraestructura del municipio, conectará con la nueva PTAR, mejorando las condiciones sanitarias y de vida de los habitantes del corregimiento, especialmente en los barrios Renacer, Municipal, Tejares y La Primavera.

Corregimiento El Carmelo, Candelaria -Valle del Cauca / foto: Alcaldía de Candelaria Ampliar

También, se debe tener en cuenta que el desarrollo urbano del corregimiento ha provocado la perdida de los canales naturales de evacuación de aguas lluvias, sumado a la antigüedad y el deterioro del sistema de alcantarillado existente.

La alcaldesa de Candelaria Gessica Vallejo, informó que la obra fue socializada con la comunidad, entre tanto, el ingeniero responsable de los trabajos explicó que se instalarán 120 metros de tubería de 36 pulgadas junto con una estación de bombeo con características que permitirán una evacuación de 96 litros por segundo.

La obra, que separará las aguas lluvias de las residuales, deberá estar terminada para mayo del 2026, justo para la temporada invernal cuando se inundan vías y viviendas.