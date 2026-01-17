Mas cambios viales en el sur de Cali.

La primera medida será el contraflujo matinal, entre 6am y 7:30am, en la avenida Cañasgordas, entre la glorieta de Alfaguara en Jamundí y el puente de La Viga en Cali.

Según la secretaria de movilidad este es el horario de mayor tráfico vehicular en la zona, con más de mil 700 vehículos y cerca de dos mil 400 motociclistas. Esta medida se extenderá hasta el 11 de julio de 2026 y será acompañado por un importante número de agentes de tránsito y con olas verdes semafóricas.

“En este tramo históricamente se presenta alta siniestralidad en horas pico. Con la implementación del reversible, logramos cero siniestros viales durante el horario de la medida”, explicó Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.La otra medida que se aplicará en el sur de Cali estará concentrada en la calle 100 entre calles 13 y 16, donde se revivirá el carril del MIO que en el pasado permitía el giro a la izquierda a la altura del sector de la estación Universidades del sistema MIO.

La medida, explicó Carlos Santacoloma, subsecretario de movilidad sostenible y seguridad vial, que esta medida ayudará a mejorar el flujo vehicular en horas pico. “Si vienes por la avenida pasoancho o calle 13, debes ingresar por la carrera 101 y si vienes por la Calle quinta o Carrera 100, sigue derecho desde la 13 para asegurar su retorno, si lo necesita en la calle 16”, precisó el funcionario.