Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 19

Hoy lunes 19 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

La Gerencia de Acueducto realizará un cierre por optimización de redes, en el barrio Guacandá, en Yumbo, en los siguientes sectores:

•⁠ ⁠Carrera 6, entre la calle 15 N hasta la calle 15 CN.

•⁠ ⁠Carrera 4 N, entre calle 14 N hasta la calle 15 CN.

•⁠ ⁠Calle 15 N hasta la calle 15 CN, entre las carrera 3 N hasta la carrera 6 N.

Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

Reparaciones de acueducto en:

Flora industrial

Carrera 4 Norte # 55 - 51

Santa Teresita

Carrera 2 B # 14 Oeste 00

Valle del Lili

Calle 25 # 99 - 191

ENERGÍA

Modernización de la Red:

•⁠ ⁠Cambio de 10 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en el circuito Carrera 15, a la altura de la calle 41, con carrera 23, en el barrio El Rodeo.

Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento a:

Canal Oriental

A la altura de Ptar

Canal Nápoles

En el sector de la calle 2 Oeste, con carrera 72, en la comuna 18.