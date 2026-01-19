Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 19
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy lunes 19 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
La Gerencia de Acueducto realizará un cierre por optimización de redes, en el barrio Guacandá, en Yumbo, en los siguientes sectores:
• Carrera 6, entre la calle 15 N hasta la calle 15 CN.
• Carrera 4 N, entre calle 14 N hasta la calle 15 CN.
• Calle 15 N hasta la calle 15 CN, entre las carrera 3 N hasta la carrera 6 N.
Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.
Reparaciones de acueducto en:
Flora industrial
Carrera 4 Norte # 55 - 51
Santa Teresita
Carrera 2 B # 14 Oeste 00
Valle del Lili
Calle 25 # 99 - 191
ENERGÍA
Modernización de la Red:
• Cambio de 10 postes de concreto de 8 metros, que soportan las líneas de baja tensión en el circuito Carrera 15, a la altura de la calle 41, con carrera 23, en el barrio El Rodeo.
Durante el desarrollo de esta actividad, el servicio de energía estará suspendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento a:
Canal Oriental
A la altura de Ptar
Canal Nápoles
En el sector de la calle 2 Oeste, con carrera 72, en la comuna 18.