Metro de Bogotá: revelan avance que alcanzará en diciembre de 2025 ¿Cuándo llega el primer vagón?

En las últimas horas, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) reafirmó su compromiso con la transformación del transporte de la capital del país.

Su gerente, Leonidas Narváez, anunció que para diciembre de 2025 la construcción de la ‘Línea 1 del Metro’ alcanzará un 70 % de ejecución, un avance que marca un hito en la historia de la capital.

Este anuncio evidenció que el proyecto avanza según lo planeado y fortalece la confianza en que Bogotá contará, en pocos años, con un sistema de transporte masivo moderno, eficiente y sostenible.

Esta obra, considerada la más importante de infraestructura en la ciudad, no solo busca mejorar la movilidad, sino también impactar positivamente en la calidad de vida de millones de personas que a diario enfrentan largas jornadas de desplazamiento.

Adicionalmente, con la Línea 1, se proyecta una reducción significativa en los tiempos de viaje, mayor comodidad y un aporte directo a la descongestión vial.

Sobre la llegada del primer tren al país

Por su parte, Narváez afirmó que el primer tren completo de la Línea 1 llegará a Cartagena en septiembre de 2025, un acontecimiento que denota un avance en el desarrollo del sistema de transporte más ambicioso de la ciudad.

Esta unidad estará conformada por varios vagones ya ensamblados y listos para iniciar su proceso de alistamiento en el país. Este acontecimiento marca un punto de inflexión, pues con la llegada del tren será posible preparar la fase de pruebas técnicas que se realizarán dentro del viaducto a partir de mayo de 2026.

Dichas pruebas serán determinantes para evaluar la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de la operación antes de poner el servicio a disposición de los usuarios. La incorporación de este primer tren simboliza la transición de la obra civil a la etapa operativa y tecnológica, acercando a Bogotá a un nuevo modelo de movilidad moderna, confiable y de estándares internacionales.

¿Cómo se desarrollará el camino hacia la operación comercial?

La EMB presentó el cronograma oficial que proyecta el inicio de operación comercial de la Línea 1 para el 14 de marzo de 2028.

Esta fecha fue definida tras un análisis técnico y logístico, con el fin de garantizar que cada fase del proyecto avance de manera ordenada y sin improvisaciones.

La programación contempla periodos específicos para la construcción final, la llegada progresiva de trenes, así como los ensayos de sistemas eléctricos, de señalización y de control.

Desde otra perspectiva, el cumplimiento de este plan permitirá realizar ajustes sobre la marcha, asegurando que el servicio arranque en óptimas condiciones y con la confiabilidad que la ciudadanía demanda.

Finalmente, cabe resaltar que la puesta en marcha del Metro se articula con otros proyectos de movilidad en la ciudad, lo que reforzará la integración con buses, troncales y ciclorrutas.