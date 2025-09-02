Llegó a Cartagena el primer tren de la línea uno del metro de Bogotá desde China

Este martes 2 de septiembre llegó el primer tren con los primeros seis vagones de la línea 1 del metro de Bogotá a la ciudad de Cartagena, que posteriormente serán trasladados a la capital.

La fabricación del tren comenzó a mediados del 2024 y se extendió por un periodo de 10 meses aproximadamente. Durante este tiempo se llevaron a cabo sus principales procesos de construcción: armado de la estructura de los vagones, pintura y acabados, y ensamblaje de equipos.

Estas etapas se ejecutaron simultáneamente en los seis vagones, lo que permitió optimizar los tiempos sin comprometer la calidad ni los detalles.

El proceso de descargue del tren desde el buque hasta el vehículo donde será transportado demora aproximadamente 10 horas, incluye el alistamiento del desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento en la cama baja.

Las personas pueden observar el desembarque en Cartagena del primer tren del metro de Bogotá, que iniciará a las 2:00 de la tarde, mediante una transmisión en vivo por los canales oficiales de la Alcaldía.