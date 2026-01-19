Mesa de crisis en Risaralda por el cierre de los servicios de salud de los hospitales

Risaralda

En medio del cierre de servicios de la red pública hospitalaria de Risaralda a cerca de 400 mil usuarios de la Nueva EPS, Pijao Salud y Asmet Salud, finalmente fue convocada una mesa de crisis que se realizará hoy lunes 19 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el auditorio del Hospital San Jorge de Pereira.

La reunión fue citada oficialmente por la Nueva EPS, mediante respuesta escrita enviada a la Personería de Pereira, en la que se confirma la construcción de un plan de choque frente al cierre de servicios ambulatorios en el departamento, encuentro que contará con acompañamiento del Ministerio Público.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales.

“La personería alertó esta situación, sobre todo frente al ultimátum que dieran estas instituciones de no aceptar a los usuarios de estas EPS; gracias a esa intervención, a esa alerta temprana, hemos logrado que, entre otras cosas, este lunes, la nueva EPS haga una gran mesa de concertación con varias instituciones y entre ellas, la personería para buscar una salida y continuar con la prestación y garantía del servicio a los usuarios del departamento Risaralda.”

Desde la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, su directora ejecutiva, Olga Lucía Zuluaga, aseguró que, pese a la gravedad del panorama, la comunicación con las EPS ha sido prácticamente inexistente, incluso después de la suspensión de servicios, lo que deja en evidencia —según dijo— el poco interés de estas entidades frente a la crisis hospitalaria.

La dirigente gremial advirtió que la situación ya es desoladora para los hospitales, que no cuentan con recursos suficientes para operar ni para adquirir insumos básicos.

“La verdad es una situación bastante preocupante porque hoy que aparece la postulación de giros de la ADRES, vemos que la realidad dista mucho de los pagos que debían ser realizados por parte de las EPS. No les interesa incluso, en la situación en que viven sus usuarios.”

A este llamado se sumó el gerente del Hospital Mental de Risaralda, Federico Gutiérrez, quien señaló que hasta ahora no se ha registrado ningún acercamiento real por parte de la Nueva EPS, Pijao Salud ni Asmet Salud, calificando el momento como una voz de auxilio del sistema hospitalario en el departamento.

Todos los hospitales de Risaralda estamos unidos pues en esta única voz de auxilio que también es bueno que conozca digamos el Ministerio o la Nación porque la crisis en Risaralda no es sólo en Risaralda, sino también en los demás departamentos. En el caso particular del hospital mental tenemos cerrados los servicios o dos EPS,que es la Nueva Eps y Pijao Salud."

La Personería de Pereira, que ha insistido de manera reiterada en la instalación de esta mesa de crisis, señaló que hará seguimiento estricto a los compromisos que se adopten en la reunión, pues la deuda acumulada de las EPS con la red pública hospitalaria de Risaralda supera los 400 mil millones de pesos, cifra que obligó al cierre de servicios y mantiene en riesgo la atención en salud de miles de usuarios.