La carta de ‘La Quica’: niega participación en magnicidio de Galán y tragedia del avión de Avianca

Desde una cárcel federal de máxima seguridad en Estados Unidos, Dandenis Muñoz Mosquera, alias ‘La Quica’, envió una carta manuscrita y fechada el 2 de septiembre de 2025 a la familia Galán. En el documento, conocido ahora en exclusiva por Caracol Radio, el exsicario del cartel de Medellín niega haber participado en el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento y solicita a sus hijos una declaración juramentada sobre lo que conocen de su presunta vinculación con el magnicidio ocurrido en agosto de 1989.

La carta fue redactada a puño y letra desde la Penitenciaría Federal de Atwater (EE.UU.), donde Muñoz cumple 10 cadenas perpetuas impuestas por la justicia estadounidense. En ella sostiene que fue condenado con base en falsos testimonios y que su caso habría servido para encubrir a otros responsables con poder político y criminal.

En los procesos judiciales adelantados en Colombia y Estados Unidos no está en discusión su pertenencia al cartel de Medellín ni su rol como sicario al servicio de Pablo Escobar, un hecho ampliamente probado y reconocido en distintas sentencias. Lo que Muñoz intenta controvertir en su misiva es su responsabilidad directa en crímenes específicos, entre ellos el asesinato de Galán, del cual insiste en declararse ajeno.

Muñoz inicia el texto afirmando que conoció, a través de informes periodísticos, el papel que han tenido los Galán en el esclarecimiento judicial del crimen de su padre. En ese contexto, hace referencia directa a las condenas contra el exministro Alberto Santofimio Botero y el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez, sentenciados por la justicia colombiana como determinadores y facilitadores del magnicidio.

“Ha venido a mi conocimiento, por medio de informes periodísticos, que ustedes se involucraron en la investigación del asesinato del señor Luis Carlos Galán (…) y que personas como el candidato presidencial Santofimio Botero y el exdirector del DAS, Maza Márquez, salieron involucrados en ese crimen”.

A renglón seguido, ‘La Quica’ asegura que él también fue acusado de ese asesinato en procesos adelantados en Estados Unidos, junto con otros atentados atribuidos al cartel de Medellín, y afirma que las autoridades de ambos países recurrieron a testigos falsos para incriminarlo.

“Yo, Dandenis Muñoz Mosquera, fui acusado de ese crimen y muchos otros más aquí en Estados Unidos. Las autoridades colombianas y americanas pusieron a falsos testigos a mentir en juicio contra mí; uno de ellos declaró que yo fui quien asesinó al señor Luis Carlos Galán”.

Durante más de tres décadas, según relata, intentó sin éxito acceder a documentos oficiales relacionados con los principales actos de narcoterrorismo de finales de los años ochenta: el atentado al avión de Avianca, la explosión contra el DAS, la bomba en la plaza de toros La Macarena, así como los asesinatos de Federico Estrada Vélez y de Luis Carlos Galán. Afirma que siempre se le negó esa información bajo el argumento de no ser sujeto procesal en Colombia.

“Por 34 años estuve tratando de obtener del gobierno de Colombia los documentos relacionados con todos esos crímenes (…) siempre se me decía que por ser sujeto no procesal no podía obtener documentos relacionados con esos casos”.

Muñoz sostiene que solo hasta julio de 2025 logró acceder a esos archivos y que, según su interpretación, allí no aparece vinculado formalmente a ninguno de esos hechos concretos, pese a su comprobada militancia criminal dentro de la estructura de Pablo Escobar.

“Ya gracias a Dios los pude obtener en el mes de julio de este año 2025, y en esos documentos claramente revela las investigaciones que no hay ninguna vinculación de Dandenis Muñoz Mosquera en estos crímenes”.

Uno de los señalamientos más fuertes de la carta está dirigido al Estado colombiano. El exsicario cuestiona por qué esa información, que él considera exculpatoria frente a casos puntuales, no ha sido remitida al gobierno de Estados Unidos, país que lo condenó a cadena perpetua por múltiples hechos de narcoterrorismo.

“Lo que no entiendo es por qué el Gobierno de Colombia actual no se lo hace saber al Gobierno de Estados Unidos, que con mentiras me condenó”.

En la segunda página del documento, el tono se torna más reflexivo. Muñoz dice sentirse impactado de que hayan sido los familiares de las víctimas y los hijos de Galán, que eran niños cuando ocurrieron los hechos, quienes impulsaran la búsqueda de la verdad judicial.

“Yo me maravillo de ver cómo todos ustedes, tanto los familiares de las víctimas del atentado y destrucción de Avianca, como ustedes, cuando sucedieron aquellas cosas no eran más que unos niños, fueron los que se levantaron a sacar la verdad a la luz”.

Allí plantea la tesis central de su defensa: que su condena habría servido para cerrar investigaciones y dejar por fuera a otros responsables, sin que ello implique, según insiste, desconocer su pasado criminal dentro del cartel de Medellín.

“Ahora (…) veo que se estaba encubriendo a personas con poder político o poder criminal, y creyeron que con condenarme a mí ya era caso cerrado”.

La carta concluye con una solicitud directa a los Galán: que rindan una declaración juramentada sobre lo que saben de su presunta participación en el asesinato de Luis Carlos Galán, recordando que en un juicio en Estados Unidos un testigo lo señaló como autor material.

“Quiero (…) pedirles el gran favor de darme una declaración juramentada en la que se exponga lo que ustedes sepan de la participación de Dandenis Muñoz Mosquera en el asesinato del señor Luis Carlos Galán”.

La reacción de la familia Galán

Antes de la publicación de esta información, este medio consultó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la existencia de la carta. El mandatario respondió que desconocía el documento y que no tenía conocimiento previo de su contenido. Aseguró que analizarán la carta con los abogados de la familia antes de hacer un pronunciamiento, en vista de que hubo un inconveniente en la correspondencia, pues la carta fue redactada hace cuatro meses.

Según Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán y actual candidato presidencial, la carta de Muñoz no cambia la situación judicial ni en Colombia ni en Estados Unidos. “El caso en Colombia aún sigue en trámite y tiene varios frentes e implicados. Lo que sucedió en Estados Unidos, como se indica en la carta, se adelantó y falló allí, pero no conocemos las razones completas de esas decisiones”, explicó.

Agregó que la idea de que las sentencias condenatorias en Colombia excluyen otras condenas por el mismo hecho “no es exacta”. “La responsabilidad se determina por autoría o participación. La complejidad del magnicidio y los distintos intereses involucrados puede llevar a que haya varias personas condenadas por el mismo hecho, con roles distintos, sin que necesariamente se conozcan entre sí”.

Finalmente, Juan Manuel Galán señaló que “Muñoz puede discutir su no participación en el crimen ante las autoridades estadounidenses, pero no puede pretender que las víctimas demos declaraciones de inocencia frente a lo ya juzgado. No contamos con elementos para afirmar lo contrario, y desconocer la sentencia norteamericana no es posible, ya que es indiscutible en este momento. Sería importante conocer el contenido de esa sentencia y entender por qué allá lo consideran responsable del asesinato de mi padre”.

