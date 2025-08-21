La historia de violencia en Colombia es de repetición: Precandidato Juan Manuel Galán

Armenia

En su visita al Quindío, el precandidato a la presidencia y director nacional del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán se refirió a la situación de seguridad y de violencia que originó la muerte del senador Miguel Uribe.

Ante el panorama, el político recordó la compleja situación que vivieron como familia ante el asesinato de su padre Luis Carlos Galán por eso considera la violencia es una historia de repetición y actualmente no se ha logrado superar.

“La historia de la violencia en Colombia es una historia de repetición. Hemos repetido la historia de violencia, no hemos logrado superar la historia de violencia. Y el mejor homenaje a Miguel Uribe y la responsabilidad política que hoy tenemos es la no repetición de la historia de violencia que ha sufrido en nuestro país. Y para eso hay que atacar varios factores que son la raíz del problema de violencia que tiene el país. El primero de ellos es la ausencia del Estado", afirmó.

Considera es clave atacar varios factores que son la raíz de la problemática de violencia como es la ausencia del estado en muchos territorios y es fundamental recuperar la presencia institucional para garantizar la seguridad.

Además, dijo que cree en la justicia colombiana ya que los avances han sido significativos contra la impunidad en el proceso judicial del crimen de su padre.

“Yo creo en la justicia colombiana. Y lo creo personalmente por ese proceso tan largo que hemos tenido por la investigación del crimen de Luis Carlos Galán de su asesinato de 36 años, gracias a la justicia colombiana hemos podido tener avances contra la impunidad para que el país sepa quiénes fueron los responsables y para que nuestras instituciones judiciales los llamen, pero no solo para nosotros, para que este caso sirva para abrir el camino a que otros casos Muchos otros casos de violencia que han sufrido los colombianos vean que hay garantías", mencionó.

Tema de salud

El precandidato se pronunció en otros temas como el que tiene que ver con la salud donde sostuvo que el modelo actual es una alianza público- privada por eso no se puede satanizar la participación de los privados en el sistema de salud.

Aclaró que debe existir la transparencia en el manejo de los recursos y darle prioridad para resolver las quejas de los ciudadanos.

“El sistema de salud ha sido ejemplo de lo que puede ser una política de Estado porque durante más de 30 años el sistema de salud fue reconocido por más de 16 ministros de salud y de protección social que pasaron por allí y continuaron ese modelo que es una alianza público-privada en donde nosotros no podemos satanizar la participación de los privados en el sistema de salud", destacó.

Recordó que fue autor de la ley de enfermedades huérfanas y garantizó que los costos iban a estar cubiertos debido a la vulnerabilidad de las familias.

También dijo que la idea es fortalecer el partido de cara a las elecciones legislativas que se avecinan en el país.