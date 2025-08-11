¿Qué es un magnicidio? El caso de Miguel Uribe y otras figuras en Colombia que han sido víctimas

Luego de que el precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, falleciera en la madrugada de este 11 de agosto del 2025 en la clínica Fundación Santa Fe, se comenzó a cuestionar cómo está realmente el país en temas de seguridad y estabilidad política. No se veía desde hace 30 años un magnicidio de este tipo, después del atentado en contra de Luis Carlos Galán, padre del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El atentado en contra de Uribe Turbay se dio hace dos meses después de que un adolescente de 15 años le propinara varios tiros en la cabeza mientras él daba un discurso en un parque de Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá).

Personalidades a nivel nacional e internacional, han expresado su pésame y rechazado con fuerza la violencia en la política, más aún, cuando se reviven sucesos que ya habían marcado profundamente la historia de Colombia, con los magnicidios de otras figuras políticas que, en su momento, significaron una esperanza para el país.

¿Qué es un Magnicidio?

La palabra magnicidio, según la Real Academia Española, es una muerte violentada en contra de una persona muy importante según el cargo que esté desempeñando. En palabras más cortas, un magnicidio se da cuando se atenta contra la vida de figuras de gran importancia dentro de una región o país.

En ese contexto, para Colombia no ha sido un tema nuevo el tratar con asesinatos de este tipo.

Figuras en la política colombiana que han sufrido magnicidios

El primer magnicidio se dio en los años 40, cuándo había una lucha extremista entre liberales y conservadores. Si bien estos delitos no se han presentado de manera frecuente, sí han manchado con crudeza historia del país. Hasta el momento, van cinco magnicidios, ahora con la muerte de Miguel Uribe, son seis. Aquí le contamos quiénes fueron los políticos anteriores y cómo fue su impacto.

Jorge Eliécer Gaitán

El entonces líder del partido liberal y candidato a la presidencia en 1948, fue el primer político en Colombia en sufrir un atentado que se consideró un magnicidio, pues cuando iba de camino a su oficina en el centro de Bogotá, un hombre se le acercó y le propinó unos disparos. Este hecho desató el Bogotazo, un estallido social, que desencadenó en una ola de protestas, saqueos y violencia que se extendió en toda la capital.

Luis Carlos Galán

Candidato liberal y aspirante a la presidencia en 1989, fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, mientras daba un discurso en una tarima. Le dispararon en la cabeza y se le atribuye su muerte a carteles de narcotráfico y grupos paramilitares, e incluso, al Estado.

Carlos Pizarro León Gómez

Carlo Pizarro, papá de María José Pizarro, fue miembro del grupo armado estudiantil, M-19. Fue aspirante a la presidencia luego de haber hecho una tregua con el Estado Colombiano en 1990. Fue asesinado el 26 de febrero del mismo año en un avión. Si bien no hay un responsable oficial, se le atribuye al Estado su muerte.

Bernardo Jaramillo Ossa

Jaramillo fue líder del Partido Unión Patriótica en 1990, y también fue aspirante a la presidencia de ese entonces. Al igual que Pizarro y Galán, se le atribuye su asesinato al Estado Colombiano y grupos paramilitares.

Bernardo Jaramillo. Foto: Colprensa

Jaime Pardo Leal

Pardo, al igual que Jaramillo, perteneció al partido político Unión Patriótica. Se presentó en 1987 como candidato oficial a la presidencia, pero lo asesinaron el 11 de octubre de ese mismo año.

Miguel Uribe Turbay

El más reciente magnicidio, fue el asesinato de Uribe Turbay, quién perdió la vida luego de que, al igual que Galán, le dispararon en la cabeza en medio de un discurso que daba en Modelia. Falleció el 11 de agosto de 2025 tras dos meses hospitalizado.