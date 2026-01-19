De la Espriella y Galán reaccionan a los resultados de la encuesta. ¿Qué dijeron?
Un 30% se decantaron por el candidato del Pacto Histórico, frente al 22% de Dela Espriella . Les siguió, muy por detrás, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán
Luego de que se conocieran los resultados de la encuesta que busca conocer las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026, los precandidatos presidentes Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Galán reaccionaron a los resultados.
Los candidatos Iván Cepeda con el 30% y Abelardo de la Espriella con el 22% encabezan la encuesta; les sigue Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, De la Espriella valoró los resultados de la encuesta y los interpretó como una señal favorable para su aspiración presidencial.
“Todas las encuestas han sido claras, gracias a Dios: mi candidatura es la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia”, escribió De la Espriella, en referencia directa a su principal contendor en la medición.
Aseguró que su campaña sigue sumando más apoyo e hizo un llamado a los colombianos para que se unan para dar la batalla.
“Siendo consecuente con lo anterior, le pido encarecidamente a la manada, por enésima vez, que no se distraigan en discusiones estériles con otros candidatos y sus seguidores. El único enemigo es Cepeda; la pelea es con él, concentrémonos”.
De otro lado Juan Manuel Galán aseguró que seguirá recorriendo el país y escuchando las necesidades más urgentes de los ciudadanos, de esta manera reaccionó a los datos de la encuesta que lo dan con un 2% de intención de voto.
“Creo en la experiencia que dan los años de trabajo público y la presencia constante en los territorios. Todo eso no me hace mejor que nadie, pero sí me compromete a servir con responsabilidad a un país que necesita un nuevo rumbo. Este es el momento de construir juntos una alternativa que una a Colombia”, aseguró en sus redes sociales.
La firma GAD3 preguntó en la encuesta: El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?
Así respondieron los colombianos:
- Paloma Valencia 23%
- Vicky Dávila 8%
- Juan Manuel Galán 8%
- Juan Carlos Pinzón 6%
- Juan Daniel Oviedo 4%
- Aníbal Gaviria 3%
- Enrique Peñalosa 2%
- David Luna 1%
- Mauricio Cárdenas 1%
- Ninguno 34%
- NS/NC 9%