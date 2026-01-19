Política

De la Espriella y Galán reaccionan a los resultados de la encuesta. ¿Qué dijeron?

Un 30% se decantaron por el candidato del Pacto Histórico, frente al 22% de Dela Espriella . Les siguió, muy por detrás, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Galán. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Colprensa-Catalina Olaya)

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Galán. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Colprensa-Catalina Olaya)

Juan Carlos González

Luego de que se conocieran los resultados de la encuesta que busca conocer las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026, los precandidatos presidentes Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Galán reaccionaron a los resultados.

Los candidatos Iván Cepeda con el 30% y Abelardo de la Espriella con el 22% encabezan la encuesta; les sigue Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, De la Espriella valoró los resultados de la encuesta y los interpretó como una señal favorable para su aspiración presidencial.

“Todas las encuestas han sido claras, gracias a Dios: mi candidatura es la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia”, escribió De la Espriella, en referencia directa a su principal contendor en la medición.

Aseguró que su campaña sigue sumando más apoyo e hizo un llamado a los colombianos para que se unan para dar la batalla.

“Siendo consecuente con lo anterior, le pido encarecidamente a la manada, por enésima vez, que no se distraigan en discusiones estériles con otros candidatos y sus seguidores. El único enemigo es Cepeda; la pelea es con él, concentrémonos”.

De otro lado Juan Manuel Galán aseguró que seguirá recorriendo el país y escuchando las necesidades más urgentes de los ciudadanos, de esta manera reaccionó a los datos de la encuesta que lo dan con un 2% de intención de voto.

“Creo en la experiencia que dan los años de trabajo público y la presencia constante en los territorios. Todo eso no me hace mejor que nadie, pero sí me compromete a servir con responsabilidad a un país que necesita un nuevo rumbo. Este es el momento de construir juntos una alternativa que una a Colombia”, aseguró en sus redes sociales.

La firma GAD3 preguntó en la encuesta: El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Así respondieron los colombianos:

  • Paloma Valencia 23%
  • Vicky Dávila 8%
  • Juan Manuel Galán 8%
  • Juan Carlos Pinzón 6%
  • Juan Daniel Oviedo 4%
  • Aníbal Gaviria 3%
  • Enrique Peñalosa 2%
  • David Luna 1%
  • Mauricio Cárdenas 1%
  • Ninguno 34%
  • NS/NC 9%

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad