Manuel Gaona: la ficha que no encajaba en el plan de Pablo Escobar

“Ustedes van a cometer un asesinato”, fueron las últimas palabras de Manuel Gaona Cruz, abogado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considerado por su hijo Mauricio Gaona como “una de las personas más amenazadas por Pablo Escobar”.

Manuel Gaona vivió bajo amenaza durante años por parte de Pablo Escobar, el Cartel de Medellín y Los Extraditables. A su casa llegaban todo tipo de mensajes, cartas y comunicados que decían: “Usted ha aceptado nuestra declaración de guerra”, una guerra que comenzó el día en que inició la redacción de la ponencia sobre la extradición.

Imagen tomada de www.manuelgaonacruz.org Ampliar

Y aunque la protección de Gaona, su esposa y sus tres hijos era permanente, “Pablo Escobar se las ideaba para hacer llegar las amenazas”, recuerda Mauricio Gaona, su hijo; la última advertencia, un sobre con una hoja en blanco y un escapulario. “Nada más, la hoja en blanco. Mi papá sintió que ese ya era el mensaje final”.

Su final llegó un día después, justo cuando tenía el uso de la palabra en la Sala Constitucional, “las balas empezaron a rozar las sillas de donde ellos estaban sentados y tuvieron que suspender la sala y botarse al suelo”, cuenta su hijo y recuerda que: “Llegó la guerrilla en el momento exacto en el que estaban decidiendo la suerte del negocio más rico del mundo, a partir de ahí fueron más de 28 horas de angustia”.

Cuarenta años después del Holocausto de la Justicia, la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz decide abrir un espacio para recuperar la verdad y defender la memoria. En el portal www.manuelgaonacruz.org, se recopila la historia del jurista asesinado durante la Toma del Palacio de Justicia, con documentos, testimonios y material inédito que desmiente las versiones manipuladas sobre su muerte.

Ampliar

Este proyecto, según Mauricio Gaona, nació como una respuesta a décadas de tergiversación de la información y silencio por parte de su familia. “Era necesario dejar para la historia un récord público en defensa de la memoria colectiva de la nación”, insiste y añade que: “El objetivo no es reabrir heridas, sino enseñar la verdad a las nuevas generaciones, para que comprendan lo que realmente ocurrió y no repitan los errores de un país que vive atrapado en un presente interminable porque nunca aprendió del pasado”.

En la página se pueden escuchar las clases y la voz del propio Manuel Gaona, además de acceder a documentos inéditos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy ubicados en la Biblioteca del Congreso. También están disponibles las voces de los testigos, con sus retratos, declaraciones bajo juramento y la reconstrucción plana por plano de los hechos que llevaron a la muerte a Manuel Gaona Cruz.