Hallazgos fiscales por $21 mil millones vienen del gobierno anterior: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

Ante la información emitida por la Contraloría General de la República relacionada con la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad, la Alcaldía Distrital de Santa Marta y el SETP manifiestan que dicho hallazgo se origina en un contrato suscrito en el año 2023, durante la administración distrital de la entonces alcaldesa Virna Johnson Salcedo.

Según la entidad, del total de los hallazgos fiscales identificados, se estableció un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

Frente a las deficiencias identificadas en la implementación del sistema de recaudo y control de flota, la entidad ha adoptado un conjunto de acciones administrativas y requerimientos de carácter legal dirigidos al contratista, a la interventoría y a la compañía aseguradora, con el propósito de salvaguardar el patrimonio público de los samarios y asegurar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.