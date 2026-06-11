Capturan a alias ‘Samir’, presunto cabecilla criminal, y decomisan arsenal de guerra en Santa Marta

Santa Marta

En un operativo de las autoridades en Santa Marta fue capturado Elvis Samir Rincón Calvo, conocido con el alias de ‘Samir’, señalado de integrar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Durante el procedimiento fueron incautados varios elementos que, según las investigaciones, estarían relacionados con actividades de narcotráfico, extorsión y otras acciones delictivas en la capital del Magdalena.

Entre el material decomisado se encuentran tres fusiles traumáticos modificados, una carabina color arena, un arma larga de precisión, una pistola semiautomática, cuatro miras ópticas, cargadores, munición y una granada.

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Las autoridades también hallaron uniformes camuflados, boinas, equipos tecnológicos como tabletas, celulares y dispositivos de almacenamiento, además de básculas digitales, bolsas plásticas utilizadas presuntamente para dosificación de sustancias, dinero en efectivo, documentos de identificación y placas de motocicleta.

De acuerdo con información oficial, alias “Samir” sería uno de los principales dinamizadores de actividades de narcotráfico y extorsión en sectores como 11 de Noviembre, Bahía Concha, Rodadero, Taganga y Bonda. Asimismo, esta persona era administrador o socio de un patio rumbero llamado el Gordillo en la capital del Magdalena.