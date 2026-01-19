Santa Marta

Denuncian sabotaje al alcantarillado que retrasó la Gran Parada de Caimanes en Ciénaga, Magdalena

Manos inescrupulosas obstruyeron los manholes del sistema de alcantarillado al introducir bolsas negras con trapos y piedras, las autoridades investigan.

La Alcaldía de Ciénaga denunció que manos inescrupulosas obstruyeron los manholes del sistema de alcantarillado al introducir bolsas negras con trapos y piedras, generando afectaciones a la comunidad y a la Gran Parada de Caimanes en este municipio.

El ente territorial a través de un comunicado dio a conocer que el incidente ocasionó un retraso aproximado de una hora y treinta minutos en la salida del desfile, afectando a la población que desde tempranas horas esperaba disfrutar del evento y a los comerciantes, quienes especialmente dependen de estas festividades como fuente de sustento económico.

Ante lo ocurrido se hizo un llamado al respeto, la convivencia y la corresponsabilidad ciudadana, recordando que este tipo de actos atentan contra el bienestar colectivo y el desarrollo de una celebración declarada recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

