Hallazgos fiscales por $21 mil millones en el Sistema de Transporte Público de Santa Marta

Santa Marta

En la auditoría se evaluó la inversión de los recursos públicos del orden nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) del Distrito de Santa Marta, en el marco del convenio de cofinanciación suscrito con el Ministerio de Transporte, para las vigencias 2023 y primer semestre de 2025.

Según la entidad, del total de los hallazgos fiscales identificados, se estableció un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

De igual forma, como parte del monto total, se determinó un segundo hallazgo con incidencia fiscal por $1.250 millones, con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con la ejecución y pago del contrato de interventoría.

En la auditoría se evaluó la inversión de los recursos públicos del orden nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) del Distrito de Santa Marta, en el marco del convenio de cofinanciación suscrito con el Ministerio de Transporte, para las vigencias 2023 y primer semestre de 2025.

Le puede interesar:

SINDESS Magdalena expresó su preocupación ante presunta inestabilidad administrativa en hospitales

Como resultado de la auditoría, se evidenciaron deficiencias en la supervisión y el seguimiento a la ejecución del convenio de cofinanciación, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP de Santa Marta, en particular por la ausencia de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos aportados por la Nación.