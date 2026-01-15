SINDESS Magdalena expresó su preocupación ante presunta inestabilidad administrativa en hospitales

Magdalena

El Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social SINDESS Magdalena, expresó su preocupación ante la presunta inestabilidad administrativa en varios hospitales del departamento. Así lo dio a conocer la presidenta de SINDES, Nidia Castañeda quien en diálogo con Caracol Radio manifestó su preocupación “los hospitales existen para atender pacientes, no para convertirse en comandos políticos”, afirmó.

Según la información de la entidad, en el Magdalena hay 12 empresas sociales del estado sin gerente y que no se vislumbra retomar la normalidad administrativa, estos son los centros asistenciales de Pedraza, Cerro de San Antonio, Sitio Nuevo, Zapayán, Plato, Nueva Granada, Ariguaní; y una situación entre el recién encargado, Santa Bárbara de Pinto, El Retén, Pivijay, entre otros.

Sobre el tema se consultó a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta, sin embargo, a través de un comunicado la Gobernación desmintió la gravedad de crisis financiera centros asistenciales como el hospital San Cristóbal de Ciénaga.

En el caso del San Cristóbal, en articulación con la Gobernación del Magdalena, se construyó un plan de saneamiento fiscal y financiero que fue presentado al Ministerio de Hacienda para su aprobación y posterior implementación y se está a la espera de una respuesta de parte de la entidad nacional, como una alternativa para mejorar la operación del Hospital.

Finalmente, y ante este panorama SINDESS hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control para que pongan la lupa sobre lo que está ocurriendo en el departamento y se tomen acciones urgentes que garanticen estabilidad administrativa en los hospitales.