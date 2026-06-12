En Fundación, Magdalena se realizó Consejo Extraordinario de Seguridad ante presunto paro armado/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

En Fundación, Magdalena, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario, tras los hechos relacionados con un presunto paro armado que generaron preocupación entre la comunidad.

Durante la reunión, en la que participaron todas las autoridades civiles, militares y de Policía, la mandataria departamental reiteró que no permitirá que los grupos violentos desestabilicen el territorio ni afecten la tranquilidad de los ciudadanos. “La gente de Fundación no está ni quedará sola. Su Gobernadora está al frente para garantizar su seguridad y protección”, expresó, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

Como resultado del encuentro, se ordenó a la Fuerza Pública desplegar todas sus capacidades de inteligencia, operativas, militares y policiales para garantizar la seguridad, la movilidad y el libre desarrollo de las actividades económicas en el municipio.

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Las autoridades reportan actualmente total normalidad en Fundación. Asimismo, ratificó que se mantendrá el control del 100 % del territorio magdalenense con el respaldo institucional y el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.