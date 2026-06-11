Personería de Santa Marta pide suspender cobro de acueducto y alcantarillado por contaminación

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta solicitó formalmente la suspensión temporal del cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios del sector de El Pando afectados por la presunta mezcla de aguas residuales con el agua potable que llega a sus viviendas.

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La petición fue elevada por el personero distrital, Edwar Fernando Orozco Oñate, luego de recibir múltiples denuncias de la comunidad sobre la presencia de agua con olor fétido y características incompatibles con el consumo humano, una situación que, según los habitantes, se viene presentando desde hace varias semanas.

Desde el pasado 15 de mayo de 2026, la entidad a solicitó a ESSMAR adelantar inspecciones técnicas, análisis de laboratorio y acciones inmediatas para determinar las causas de la presunta contaminación, establecer responsabilidades y garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano.