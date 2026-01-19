Tunja

Construcción y educación superior reciben impulso en Boyacá para 2026

Camacol anunció una agenda de fortalecimiento para el sector constructor, mientras que Villa de Leyva firmó un convenio que amplía el acceso a la educación superior con descuentos de hasta el 50 %.

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ratificó su respaldo al gremio que representa en Boyacá y Casanare, en un contexto en el que se prevé un crecimiento significativo del sector durante el próximo año.

Así lo señaló Ana Elvia Ochoa, Gerente de Camacol en Boyacá y Casanare vocera de la entidad, en diálogo con Caracol Radio, al destacar que el 2026 será clave para la reactivación y fortalecimiento de la actividad constructora en la región, gracias a una agenda gremial enfocada en capacitación, articulación empresarial y generación de oportunidades comerciales.

De acuerdo con Camacol, para el año 2026 se tiene prevista la realización de siete eventos regionales orientados a dinamizar la cadena de valor del sector de la construcción. Estos espacios incluirán ruedas de negocios, foros regionales, ferias de vivienda y encuentros de relacionamiento, con el objetivo de conectar a constructores, proveedores y actores estratégicos.

Adicionalmente, se desarrollarán dos foros regionales sobre temas de coyuntura, con un enfoque académico y de actualidad, así como cuatro cursos de capacitación en áreas clave como la digitalización del sector, la construcción sostenible y los nuevos modelos de negocio.

La agenda también contempla una programación especializada en metodología BIM para proyectos de edificación y una línea prioritaria en construcción sostenible, orientada a impulsar prácticas responsables y formar nuevos profesionales capaces de asesorar a las empresas en la implementación de estas medidas. Ciudades como Tunja, Sogamoso, Zetaquira y Chiquinquirá, entre otros municipios, serán sede de estas actividades, que estarán enfocadas en fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas del gremio constructor en la región.

