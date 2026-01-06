Ministerio de Educación activa plan de choque para garantizar acceso educativo a población migrante

Según informó Mineducación, esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias del Gobierno para asegurar el derecho fundamental a la educación, con especial énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos derivados de la migración y contextos de conflictividad.

El plan contempla acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo oficial.

Como parte del despliegue, la estrategia prioriza zonas de frontera y territorios con alta presión migratoria, La Guajira, Arauca, Norte de Santander —con énfasis en la región del Catatumbo—, Vichada y Cesar, territorios donde se reforzará la atención a las comunidades educativas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema educativo en estas regiones cuenta con capacidad institucional para atender población adicional, en caso de ser necesario.

El plan de choque incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, y el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa.

Educación superior en territorios priorizados

De manera paralela, el Ministerio avanza en el acompañamiento al inicio del año escolar 2026 en todo el territorio nacional, mediante el seguimiento permanente a la prestación del servicio educativo, la asistencia técnica a directivos docentes y autoridades locales, y la articulación interinstitucional para prevenir la deserción escolar y atender riesgos asociados a la movilidad, la pobreza y el conflicto.

En las zonas de frontera, la entidad fortalece el acceso a la educación superior a través del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo. Esta estrategia promueve la nivelación de competencias en matemáticas y lenguaje, la orientación socioemocional y la inmersión temprana en la vida universitaria.

Durante 2026, el PTIES se desarrollará en Uribia y Dibulla (La Guajira); El Tarra, Convención y Tibú (Catatumbo); y Chimichagua (Cesar), beneficiando a cerca de mil jóvenes.

Adicionalmente, el Ministerio implementará la estrategia Educación Superior en tu colegio, que permitirá a jóvenes de zonas rurales y municipios priorizados acceder a educación superior pública sin salir de su territorio. Para el primer periodo de 2026, se ofrecerán más de 6.200 cupos en 82 colegios de 47 municipios, con la participación de 16 instituciones de educación superior públicas.