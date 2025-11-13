Continúa rifi rafe entre Alcaldía de Bogotá y Gobierno Nacional por multicampus de Kennedy

Bogotá D.C

El ministro de Educación, Daniel Rojas, y el director de Atenea, la Agencia Distrital para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, Víctor Saavedra, discutieron una vez más por el multicampus en la localidad de Kennedy, que es un megaproyecto de educación superior planeado en colaboración con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá.

El director de Atenea acusó al ministro de mentir sobre la aprobación de vigencias futuras, pues asegura que nunca se ha firmado su aprobación y que el Distrito está a la espera.

“El Ministerio no ha cumplido con los cronogramas. Yo lo insto a que en los meses que quedan de este gobierno le cumplan a los jóvenes de Bogotá, le cumplan a los jóvenes de Kennedy. Estamos preparados en la ciudad para recibir los recursos y para ejecutar esta importante obra”, aseguró Saavedra.

Según Saavedra, el cronograma del Ministerio se ha corregido 6 veces. Para septiembre de 2025 debía estar ya aprobado el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que aprueba los documentos que formalizan las decisiones y lineamientos de las políticas públicas en diferentes sectores.

“Este es el momento en el cual no se ha aprobado el CONPES, no ha habido pre-CONPES, no hay vigencias futuras, nunca ha habido vigencias futuras para la ejecución de este proyecto”, señaló.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

En sus redes sociales, el ministro de educación, Daniel Rojas, aseguró que este proyecto ya tiene aval para la asignación de recursos.

“El proceso no tiene ningún vencimiento de recursos. EL CONFIS ya dio aval fiscal para la asignación de $300.000 millones, distribuidos entre 2026 y 2029,⁠ para estudios, diseños y construcción de la Etapa 1 del Multicampus Kennedy”, indicó Rojas.

De acuerdo con el ministro, los informes técnico, legales, financieros y socioambientales avanzan según el cronograma. Por lo que las obras incitarán en 2026.

Agregó que el multicampus tiene todo el apoyo presupuestal y político del Gobierno Nacional. “Lo que no tiene, es apoyo del Distrito actualmente”.

¿Qué es el multicampus de Kennedy?

El multicampus de la localidad de Kennedy es proyecto de educación superior pública, pensado para funcionar bajo un modelo de campus compartido que reúne a varias instituciones públicas para ofrecer diversos programas académicos.

Desde 2015, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propuso la construcción de este proyecto. En 2019 se comenzó a materializar con la entrega de módulos temporales.

Luego en 2022, se entregó un edificio permanente y el ahora presidente Petro se comprometió a entregar el proyecto que beneficiará a 8 mil jóvenes de la ciudad.

Sin embargo, esto se ha visto atrasado por diferentes problemas en la entrega de predios y en la asignación de recursos; un trabajo conjunto que debía hacerse desde el Distrito Capital y el Gobierno Nacional.