La Universidad Nacional anuncia nuevas medidas de seguridad para el campus de Bogotá

La Universidad Nacional rechazó de manera enfática los recientes hechos de violencia registrados en las últimas semanas por parte de algunos miembros del movimiento “Congreso de los Pueblos” que afectaron a personal de la fuerza pública.

La vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, aseguró que aunque los episodios de manifestaciones por parte de personas ajenas a la institución o por estudiantes persisten, se han reducido a la mitad en comparación con años anteriores.

Según explicó, mientras en 2024 se registraron 45 intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, este año se han presentado 26.

“Un factor que para nosotros es fundamental y es todo el trabajo pedagógico al interior de la sede. Nosotros hemos venido trabajando con ”los caminos del cuidado" para generar unas acciones especialmente los jueves, que es los días donde tiende a desarrollarse este tipo de confrontaciones, que nos permita ocupar el espacio y el campus de una manera diferente“, aseguró.

La funcionaria destacó que esta reducción se debe al trabajo pedagógico y preventivo que la universidad viene desarrollando con los llamados Caminos del Cuidado, además de una mesa de derechos humanos y convivencia que busca construir una política interna de seguridad humana.

¿Cuáles son las medidas que van a implementar para reducir la violencia en el campus?

Dese las directivas de la Universidad señalaron que implementaran varias medidas. La primera de estas es la creación de una mesa interinstitucional en la que participarán la institución, la Alcaldía de Bogotá y representantes del Ministerio Público. Este espacio tiene como objetivo la generación de solicitudes articuladas para de esta forma garantizar un manejo de la seguridad en el entorno universitario.

La segunda se basa en el fortalecimiento de los espacios de diálogo y formación en temas de convivencia y ética. Asimismo, la Universidad realizará una revisión y actualización de los protocolos institucionales.

No se permitirá el ingreso de la fuerza pública durante las manifestaciones

Frente a la posibilidad de que la fuerza pública ingrese al campus durante las manifestaciones la vicerrectora la rechazó, pues aseguró que esto puede poner en riesgo la seguridad de los estudiantes y la comunidad educativa en general. Además, también insistió en que es necesario que los miembros de la fuerza pública reduzcan la concentración de los gases lacrimógenos que arrojan para dispersar a los manifestantes durante las confrontaciones.

“En los recientes hechos, la presencia de gases lacrimógenos ha afectado a la comunidad universitaria y el desarrollo de las actividades académicas”, afirmó.

Finalmente, explicó que en este momento avanza un proceso de licitación pública para renovar el contrato de seguridad, en el que participan cerca de nueve grupos proponentes y más de treinta empresas asociadas, para reforzar la seguridad en todas las sedes a nivel nacional.